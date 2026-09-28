TATA Trust लिस्टिंग टालने का मर्जर से निकाल रही तोड़! TESS और TCE का टाटा संस में विलय का प्रस्ताव

बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली। हाल ही में RBI ने टाटा ट्रस्ट की लिस्टिंग की बात कही थी लेकिन, टाटा ऐसा नहीं चाहती है। इस बीच अब TATA Trust ने लिस्टिंग टालने का स्मार्ट तरीका मर्जर से पेश कर रही है। टाटा ट्रस्ट्स ने टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स सिस्टम्स सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड (TESS) और टाटा कंसल्टिंग इंजीनियर्स (TCE) का टाटा संस प्राइवेट लिमिटेड में विलय करने का प्रस्ताव दिया है। इस रीस्ट्रक्चरिंग का मकसद ग्रुप होल्डिंग कंपनी को नॉन-बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी (NBFC) और कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी (CIC) दोनों की रेगुलेटरी परिभाषाओं से बाहर लाना है।

टाटा ट्रस्ट्स की ओर से 28 सितंबर को घोषित इस प्रस्ताव को टाटा संस बोर्ड और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) की मंजूरी जरूरी है। यदि यह मंजूरी मिल जाती है तो यह टाटा ट्रस्ट की बड़ी जीत होगी। साथ ही टाटा संस एक अनलिस्टेड प्राइवेट कंपनी का अपना स्टेटस बनाए रख सकती है।

टाटा ट्रस्ट्स, जिसके पास टाटा संस की लगभग 66 प्रतिशत हिस्सेदारी है, ने कंपनी के बोर्ड को पत्र लिखकर इस रीस्ट्रक्चरिंग पर विचार करने और मंजूरी देने के साथ-साथ जरूरी नो-ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट के लिए RBI में आवेदन करने को कहा है।