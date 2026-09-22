Tata Group Battle: नोएल टाटा के समर्थन में 'सियासत के मौसम वैज्ञानिक', कौन हैं जेमी डिमन जो चंद्रशेखरन के सपोर्ट में?

नई दिल्ली। टाटा समूह में एन चंद्रशेखरन और नोएल टाटा के बीच जारी विवाद पर एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने टाटा संस और टाटा ट्रस्ट्स के बीच चल रहे विवाद पर अपनी राय रखते हुए नोएल टाटा के रुख का समर्थन किया और महाराष्ट्र व भारत के विकास में टाटा ग्रुप की भूमिका की तारीफ़ की।

शरद पवार ने कहा, "टाटा ग्रुप के फाउंडर जमशेदजी टाटा और टाटा परिवार ने देश के उद्योग जगत को सामाजिक सेवा पर आधारित मूल्यों वाली दिशा दी है इसलिए टाटा ट्रस्ट्स की सामाजिक प्रतिबद्धता और संस्थागत भूमिका को बनाए रखा जाना चाहिए। जब टाटा समूह के नेतृत्व के बारे में फैसले लिए जाते हैं, तो संस्थागत प्रक्रियाओं और ट्रस्ट्स की भूमिका का सम्मान करना ज़रूरी है।"

'टाटा ट्रस्ट्स की भूमिका अहम' विवाद के खास पहलुओं पर पवार ने कहा कि चेयरमैन की नियुक्ति समेत अहम फैसलों पर ट्रस्ट द्वारा नॉमिनेट किए गए डायरेक्टर्स को मिली सहमति के अधिकारों का सम्मान किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि लीडरशिप से जुड़े फ़ैसले टाटा संस के सबसे बड़े शेयरहोल्डर, टाटा ट्रस्ट्स की सहमति से लिए जाने चाहिए।