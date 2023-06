RBI के नए डिप्टी गवर्नर बने स्वामीनाथन जानकीरमन, 22 जून से संभालेंगे पदभार

नई दिल्ली,बिजनेस डेस्क: देश को आज भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) का नया डिप्टी गवर्नर मिला है। भारत सरकार ने मंगलवार को स्वामीनाथन जानकीरमन (Swaminathan Janakiraman) को तीन साल के लिए भारतीय रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर के रूप में नियुक्त किया है।

Swaminathan Janakiraman appointed as Deputy Governor of the Reserve Bank of India for a period of three years from the date of joining. He is currently Managing Director, State Bank of India pic.twitter.com/LjMOsaHsU6