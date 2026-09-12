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      Video: 'यू रन अ बिग कंपनी', साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति भी हुए अदाणी के मुरीद, क्या होने वाली है मेगा डील?

      By Gyanendra Tiwari Edited By: Gyanendra Tiwari
      Published: Sat, 12 Sep 2026 11:41 AM (IST)

      गौतम अदाणी ने 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामफोसा से मुलाकात की, जिसमें दोनों ...और पढ़ें

      अदाणी ने 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में दक्षिण अफ्रीकी राष्ट्रपति से मुलाकात की।

      अदाणी ने 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में दक्षिण अफ्रीकी राष्ट्रपति से मुलाकात की।

      HighLights

      1. अदाणी ने 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में दक्षिण अफ्रीकी राष्ट्रपति से मुलाकात की।

      2. भारत-दक्षिण अफ्रीका के बीच व्यापार और निवेश बढ़ाने पर चर्चा हुई।

      3. अदाणी समूह के दक्षिण अफ्रीका में बड़े निवेश की संभावनाएँ।

      बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली। भारत मे 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन चल रहा है। इस सम्मेलन के बीच अदाणी समूह के चेयरमैन गौतम अदाणी ने शुक्रवार को दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामफोसा से मुलाकात की। अदाणी और अफ्रीकी राष्ट्रपति ने इस मुलाकात में व्यापारिक मुद्दों पर चर्चा की।

      यह बैठक BRICS Summit के इतर दक्षिण अफ्रीका के कारोबारी कार्यक्रमों का हिस्सा थी। इसका मकसद भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच व्यापार और निवेश संबंधों को और मजबूत करना था। ऐसे में सवाल यह उठ रहा है कि क्या गौतम अदाणी साउथ अफ्रीका के साथ मेगाडील साइन करने वाले हैं?

      अदाणी और दक्षिण अफ्रीकी राष्ट्रपति का Video

      दक्षिण अफ्रीकी प्रेसीडेंसी ने एक्स पर एक बयान में कहा, "राष्ट्रपति रामाफोसा ने नई दिल्ली, भारत गणराज्य में अदाणी समूह के अध्यक्ष गौतम अदाणी से मुलाकात की। यह बैठक 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान दक्षिण अफ्रीका की व्यावसायिक गतिविधियों का हिस्सा है, जो दक्षिण अफ्रीका और भारत के बीच वाणिज्यिक और निवेश संबंधों को गहरा करने के प्रयासों का समर्थन करती है।"

      इस बैठक का एक वीडियो भी वायरल हो रहा है जिसमें अफ्रीकी राष्ट्रपति गौतम अदाणी से कहते हैं - यू रन अ बिग कंपनी। अदाणी भी इसका जवाब देते हैं।

      दक्षिण अफ्रीका में किस सेक्टर में धूम मचा सकते हैं अदाणी?

      दक्षिण अफ्रीका प्राकृतिक संसाधनों, ऊर्जा, इंफ्रास्ट्रक्चर, लॉजिस्टिक्स और इंडस्ट्रियल सेक्टर के लिहाज से महत्वपूर्ण बाजार है। दूसरी ओर, अदाणी ग्रुप का कारोबार पोर्ट्स, लॉजिस्टिक्स, एनर्जी, एयरपोर्ट्स और इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे क्षेत्रों में फैला हुआ है।

      यही वजह है कि दोनों पक्षों के बीच कारोबारी बातचीत को भविष्य में निवेश और साझेदारी की संभावनाओं के नजरिए से देखा जा रहा है। हालांकि, अडानी ग्रुप की ओर से दक्षिण अफ्रीका में किसी नए बड़े निवेश की आधिकारिक घोषणा इस बैठक के बाद नहीं हुई है।

      क्या अदाणी ग्रुप और दक्षिण अफ्रीका के बीच होगी मेगा डील?

      फिलहाल किसी मेगा डील की आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। इसलिए इसे डील पक्की होने के बजाय दोनों देशों के बीच बढ़ते कारोबारी संपर्क के संकेत के तौर पर देखना चाहिए।

      अगर आगे चलकर अदाणी ग्रुप दक्षिण अफ्रीका में इंफ्रास्ट्रक्चर, ऊर्जा, लॉजिस्टिक्स या किसी अन्य क्षेत्र में निवेश की घोषणा करता है, तो शुक्रवार की यह बैठक उसके लिए अहम शुरुआती कारोबारी संपर्क मानी जा सकती है।

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