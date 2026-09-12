Video: 'यू रन अ बिग कंपनी', साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति भी हुए अदाणी के मुरीद, क्या होने वाली है मेगा डील?

बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली। भारत मे 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन चल रहा है। इस सम्मेलन के बीच अदाणी समूह के चेयरमैन गौतम अदाणी ने शुक्रवार को दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामफोसा से मुलाकात की। अदाणी और अफ्रीकी राष्ट्रपति ने इस मुलाकात में व्यापारिक मुद्दों पर चर्चा की।

यह बैठक BRICS Summit के इतर दक्षिण अफ्रीका के कारोबारी कार्यक्रमों का हिस्सा थी। इसका मकसद भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच व्यापार और निवेश संबंधों को और मजबूत करना था। ऐसे में सवाल यह उठ रहा है कि क्या गौतम अदाणी साउथ अफ्रीका के साथ मेगाडील साइन करने वाले हैं?

अदाणी और दक्षिण अफ्रीकी राष्ट्रपति का Video दक्षिण अफ्रीकी प्रेसीडेंसी ने एक्स पर एक बयान में कहा, "राष्ट्रपति रामाफोसा ने नई दिल्ली, भारत गणराज्य में अदाणी समूह के अध्यक्ष गौतम अदाणी से मुलाकात की। यह बैठक 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान दक्षिण अफ्रीका की व्यावसायिक गतिविधियों का हिस्सा है, जो दक्षिण अफ्रीका और भारत के बीच वाणिज्यिक और निवेश संबंधों को गहरा करने के प्रयासों का समर्थन करती है।"

[WATCH]: His Excellency President @CyrilRamaphosa meets with the Chairman of the Adani Group, Mr Gautam Adani, in New Delhi, Republic of India. The meeting forms part of South Africa’s business engagements on the margins of the 18th BRICS Summit, supporting efforts to deepen commercial and investment ties between South Africa and India. #SAinIndia 🇿🇦🇮🇳 #BRICS2026 #InvestSA #BetterAfricaBetterWorld 🌍 — The Presidency 🇿🇦 (@PresidencyZA) September 11, 2026 इस बैठक का एक वीडियो भी वायरल हो रहा है जिसमें अफ्रीकी राष्ट्रपति गौतम अदाणी से कहते हैं - यू रन अ बिग कंपनी। अदाणी भी इसका जवाब देते हैं। दक्षिण अफ्रीका में किस सेक्टर में धूम मचा सकते हैं अदाणी? दक्षिण अफ्रीका प्राकृतिक संसाधनों, ऊर्जा, इंफ्रास्ट्रक्चर, लॉजिस्टिक्स और इंडस्ट्रियल सेक्टर के लिहाज से महत्वपूर्ण बाजार है। दूसरी ओर, अदाणी ग्रुप का कारोबार पोर्ट्स, लॉजिस्टिक्स, एनर्जी, एयरपोर्ट्स और इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे क्षेत्रों में फैला हुआ है।

यही वजह है कि दोनों पक्षों के बीच कारोबारी बातचीत को भविष्य में निवेश और साझेदारी की संभावनाओं के नजरिए से देखा जा रहा है। हालांकि, अडानी ग्रुप की ओर से दक्षिण अफ्रीका में किसी नए बड़े निवेश की आधिकारिक घोषणा इस बैठक के बाद नहीं हुई है।