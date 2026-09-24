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      ₹2490 करोड़ का लगा झटका, फिर भी नहीं हिली शाहरुख खान की 'बादशाहत', सबसे अमीर एक्टर की लिस्ट में नंबर 1

      By Shradha Tulsyan Edited By: Shradha Tulsyan
      Published: Thu, 24 Sep 2026 03:59 PM (IST)Updated: Thu, 24 Sep 2026 04:04 PM (IST)

      Hurun india rich list 2026: शाहरुख खान लगातार दूसरे साल भारत के सबसे अमीर एक्टर बने हैं, हालांकि उनकी संपत्ति में ₹2,490 करोड़ की गिरावट दर्ज की गई है।

      किंग खान को ₹2,490 करोड़ का लगा झटका

      किंग खान को ₹2,490 करोड़ का लगा झटका

      HighLights

      1. शाहरुख खान लगातार दूसरे साल भारत के सबसे अमीर एक्टर

      2. उनकी संपत्ति में ₹2,490 करोड़ की भारी गिरावट दर्ज

      3. अमिताभ बच्चन ₹4,000 करोड़ के साथ दूसरे सबसे अमीर अभिनेता

      बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली: बॉलीवुड और बिजनेस जगत के लिए 'हुरुन इंडिया रिच लिस्ट 2026' (Hurun India Rich List 2026) जारी कर दी गई है। इस लिस्ट में बॉलीवुड के किंग खान यानी शाहरुख खान एक बार फिर भारत के सबसे अमीर एक्टर बनकर (SRK Neworth) उभरे हैं। हालांकि, इस बार हैरान करने वाली खबर यह है कि नंबर-1 की कुर्सी पर बैठे होने के बावजूद एक साल के भीतर शाहरुख खान की संपत्ति में भारी गिरावट दर्ज की गई है।

      कितनी कम हुई दौलत?

      बता दें कि पिछले साल की संपत्ति के मुकाबले इस साल एक्टर की नेटवर्थ से ₹2,490 करोड़ की गिरावट आई है। इसके साथ ही उनकी दौलत ₹10,000 करोड़ पर दर्ज की गई है। जबकि 2025 में यही नेटवर्थ ₹12,490 करोड़ पर थी। एक्टर की संपत्ति सिर्फ फिल्मों से हुई कमाई तक सीमित नहीं है। 

      क्यों आई ये गिरावट?

      ताजा आंकड़ों के मुताबिक रेड चिलीज एंटरटेनमेंट और नाइट राइडर्स स्पोर्ट्स समेत उनके बिजनेस इंटरेस्ट्स शामिल हैं। इसी साल की शुरुआत में हुरुन ग्लोबल रिच लिस्ट ने शाहरुख की दौलत का अनुमान 10,800 करोड़ रुपये लगाया था। शाहरुख के फैंस के लिए यह एक बड़ी गुड न्यूज है कि वो लगातार दूसरे साल भी देश के सबसे अमीर एक्टर बने हैं। हालांकि ये आंकड़े अनुमानित हैं और प्राइवेट कंपनियों, निवेश और अन्य एसेट्स की वैल्यू के आधार पर बदल सकते हैं।

      बॉलीवुड की दुनिया में 2 नंबर पर कौन?

      बिग बी यानी अमिताभ बच्चन 2026 की लिस्ट में ₹4,000 करोड़ की अनुमानित संपत्ति के साथ दूसरे सबसे अमीर एक्टर हैं। 2025 की लिस्ट में बताई गई ₹1,630 करोड़ की नेट वर्थ की तुलना में उनकी नेट वर्थ में काफी बढ़ोतरी हुई है। दिग्गज एक्टर की संपत्ति न केवल उनके दशकों लंबे फिल्मी करियर से जुड़ी है, बल्कि निवेश, रियल एस्टेट और उनके फैमिली ऑफिस के जरिए मैनेज की जाने वाली एसेट्स से भी जुड़ी है। उनकी लेटेस्ट वैल्यूएशन उन्हें टॉप नामों में शामिल अन्य एक्टर्स से काफी आगे रखती है।

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