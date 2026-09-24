₹2490 करोड़ का लगा झटका, फिर भी नहीं हिली शाहरुख खान की 'बादशाहत', सबसे अमीर एक्टर की लिस्ट में नंबर 1

बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली: बॉलीवुड और बिजनेस जगत के लिए 'हुरुन इंडिया रिच लिस्ट 2026' (Hurun India Rich List 2026) जारी कर दी गई है। इस लिस्ट में बॉलीवुड के किंग खान यानी शाहरुख खान एक बार फिर भारत के सबसे अमीर एक्टर बनकर (SRK Neworth) उभरे हैं। हालांकि, इस बार हैरान करने वाली खबर यह है कि नंबर-1 की कुर्सी पर बैठे होने के बावजूद एक साल के भीतर शाहरुख खान की संपत्ति में भारी गिरावट दर्ज की गई है।

कितनी कम हुई दौलत? बता दें कि पिछले साल की संपत्ति के मुकाबले इस साल एक्टर की नेटवर्थ से ₹2,490 करोड़ की गिरावट आई है। इसके साथ ही उनकी दौलत ₹10,000 करोड़ पर दर्ज की गई है। जबकि 2025 में यही नेटवर्थ ₹12,490 करोड़ पर थी। एक्टर की संपत्ति सिर्फ फिल्मों से हुई कमाई तक सीमित नहीं है।

क्यों आई ये गिरावट? ताजा आंकड़ों के मुताबिक रेड चिलीज एंटरटेनमेंट और नाइट राइडर्स स्पोर्ट्स समेत उनके बिजनेस इंटरेस्ट्स शामिल हैं। इसी साल की शुरुआत में हुरुन ग्लोबल रिच लिस्ट ने शाहरुख की दौलत का अनुमान 10,800 करोड़ रुपये लगाया था। शाहरुख के फैंस के लिए यह एक बड़ी गुड न्यूज है कि वो लगातार दूसरे साल भी देश के सबसे अमीर एक्टर बने हैं। हालांकि ये आंकड़े अनुमानित हैं और प्राइवेट कंपनियों, निवेश और अन्य एसेट्स की वैल्यू के आधार पर बदल सकते हैं।