त्योहारों से पहले भरी सरकार की झोली! सितंबर के GST Collection में 14.7% का उछाल, सबसे अधिक रेवेन्यू वाले टॉप 5 राज्य
सितंबर में जीएसटी कलेक्शन ₹2,03,521 करोड़ रहा, जो पिछले साल से 14.7% अधिक है। इस वित्तीय वर्ष की पहली छमाही ...और पढ़ें
HighLights
सितंबर में कुल जीएसटी कलेक्शन ₹2,03,521 करोड़ रहा।
पिछले साल की तुलना में 14.7% अधिक कलेक्शन दर्ज हुआ।
महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात शीर्ष कलेक्शन वाले राज्य बने।
बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली| GST Collection के सितंबर महीने के आंकड़े आ गए हैं। फेस्टिव सीजन से पहले सरकारी टैक्स कलेक्शन काफी पॉजिटिव रहा। गुरुवार को जारी सरकारी आंकड़ों के मुताबिक सितंबर में कुल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स का कलेक्शन ₹2,03,521 करोड़ रहा। ये आंकड़ा पिछले साल इसी महीने की तुलना में 14.7% अधिक है।
इस फाइनेंशियल ईयर की पहली छमाही (अप्रैल-सितंबर) के लिए कुल कलेक्शन ₹12,46,278 करोड़ रहा, जो पिछले साल की तुलना में 11.6% अधिक दर्ज किया गया है।
कहां से कितना हुआ कलेक्शन?
ग्रास जीएसटी कलेक्शन सितंबर में 14.7 प्रतिशत बढ़कर ₹2.03 लाख करोड़ रहा। बृहस्पतिवार को जारी आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, घरेलू गतिविधियों से जीएसटी कलेक्शन 10.1 प्रतिशत बढ़कर करीब ₹1.38 लाख करोड़ रहा, जबकि आयात से प्राप्त रेवेन्यू में 26 फीसदी की बढ़ोतरी हुई है, और आंकड़ा बढ़कर ₹65,525 करोड़ हो गया।
रिफंड में 3 फीसदी की कमी
आंकड़ों के मुताबिक GST रिफंड 3% घटकर ₹27,001 करोड़ रहा। ‘रिफंड’ को अर्जस्ट करने के बाद सितंबर में शुद्ध जीएसटी कलेक्शन 18.1 प्रतिशत बढ़कर ₹1.76 लाख करोड़ से अधिक हो गया जो एक साल पहले इसी महीने में ₹1.49 लाख करोड़ था। चालू फाइनेंशियल ईयर 2026-27 की पहली छमाही (अप्रैल-सितंबर) में सकल जीएसटी कलेक्शन में 11.6 फीसदी की बढ़ोतरी देखी गई है।
इन राज्यों से हुआ सबसे अधिक कलेक्शन
GST कलेक्शन में स्टेट वाइस आंकड़ों की बात करें तो महाराष्ट्र ने सितंबर में सबसे ज्यादा ₹29,986 करोड़ GST कलेक्शन हुआ जो एक साल पहले के ₹25,973 करोड़ से 15% अधिक है। इसके बाद कर्नाटक है जहां कलेक्शन में 16 फीसदी उछाल आया और कुल रेवेन्यू ₹13,884 करोड़ रहा। गुजरात के कलेक्शन में भी 17 फीसदी की बढ़ोतरी के साथ रेवेन्यू ₹12,222 करोड़ दर्ज किया गया।
सितंबर में उत्तर प्रदेश का GST कलेक्श भी 18 फीसदी बढ़कर ₹8,882 करोड़ हो गया है जो एक साल पहले ₹7,516 करोड़ था। तेलंगाना में भी 18% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है, और कुल रेवेन्यू ₹5,327 करोड़ हो गया। इसी तरह पंजाब के GST रेवेन्यू में भी 18% का उछाल आया है और आंकड़ा ₹2,549 करोड़ हो गया है।
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असम में 88% की भारी-भरकम बढ़ोतरी के साथ ₹2,415 करोड़ और मणिपुर में 145% की बढ़ोतरी के साथ कलेक्शन ₹92 करोड़ रहा आंकड़े बताते हैं कि अरुणाचल प्रदेश और नगालैंड में क्रमशः 46% और 39% की बढ़ोतरी दर्ज की गई।