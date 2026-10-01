त्योहारों से पहले भरी सरकार की झोली! सितंबर के GST Collection में 14.7% का उछाल, सबसे अधिक रेवेन्यू वाले टॉप 5 राज्य

बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली| GST Collection के सितंबर महीने के आंकड़े आ गए हैं। फेस्टिव सीजन से पहले सरकारी टैक्स कलेक्शन काफी पॉजिटिव रहा। गुरुवार को जारी सरकारी आंकड़ों के मुताबिक सितंबर में कुल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स का कलेक्शन ₹2,03,521 करोड़ रहा। ये आंकड़ा पिछले साल इसी महीने की तुलना में 14.7% अधिक है।

इस फाइनेंशियल ईयर की पहली छमाही (अप्रैल-सितंबर) के लिए कुल कलेक्शन ₹12,46,278 करोड़ रहा, जो पिछले साल की तुलना में 11.6% अधिक दर्ज किया गया है। कहां से कितना हुआ कलेक्शन? ग्रास जीएसटी कलेक्शन सितंबर में 14.7 प्रतिशत बढ़कर ₹2.03 लाख करोड़ रहा। बृहस्पतिवार को जारी आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, घरेलू गतिविधियों से जीएसटी कलेक्शन 10.1 प्रतिशत बढ़कर करीब ₹1.38 लाख करोड़ रहा, जबकि आयात से प्राप्त रेवेन्यू में 26 फीसदी की बढ़ोतरी हुई है, और आंकड़ा बढ़कर ₹65,525 करोड़ हो गया।

रिफंड में 3 फीसदी की कमी आंकड़ों के मुताबिक GST रिफंड 3% घटकर ₹27,001 करोड़ रहा। ‘रिफंड’ को अर्जस्ट करने के बाद सितंबर में शुद्ध जीएसटी कलेक्शन 18.1 प्रतिशत बढ़कर ₹1.76 लाख करोड़ से अधिक हो गया जो एक साल पहले इसी महीने में ₹1.49 लाख करोड़ था। चालू फाइनेंशियल ईयर 2026-27 की पहली छमाही (अप्रैल-सितंबर) में सकल जीएसटी कलेक्शन में 11.6 फीसदी की बढ़ोतरी देखी गई है।