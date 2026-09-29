विनोद अदाणी को सेबी से मिली राहत, शेयरधारिता उल्लंघन के आरोप वापस

एजेंसी, मुंबई| सेबी ने अदाणी समूह के चेयरमैन गौतम अदाणी के भाई विनोद अदाणी के खिलाफ न्यूनतम सार्वजनिक शेयरधारिता और धोखाधड़ी के आरोप सहित 11 दूसरे मामले वापस ले लिए हैं। दरअसल, बाजार नियामक ने यह फैसला तब किया जब वह यह साबित करने में विफल रहा कि गौतम अदाणी के भाई विनोद उन दो विदेशी फंडों को नियंत्रित करते थे, जिन्होंने समूह की चार कंपनियों में निवेश किया था।

81 पेज के अपने अंतिम आदेश में सेबी ने कहा कि जांच यह साबित नहीं कर पाई कि विनोद अदाणी ने दो एफपीआइ (इमर्जिंग इंडिया फोकस फंड्स और ईएम रिसर्जेंट फंड) के निवेश के फैसलों को किसी तरह से प्रभावित किया है। यह फैसला न्यूनतम सार्वजनिक शेयरधारिता से जुड़ा था, जिसके तहत सूचीबद्ध कंपनियों में कम से कम 25 प्रतिशत सार्वजनिक हिस्सेदारी होना जरूरी है।