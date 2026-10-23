SBI ग्राहकों के लिए अलर्ट! डेटा लीक के बाद बैंक ने आपके पैसे की सिक्योरिटी पर दिया बड़ा अपडेट

बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली: देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक SBI के ग्राहकों के डेटा लीक होने की आशंका ने साइबर सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ा दी है। हालांकि, बैंक ने साफ किया है कि ग्राहकों के खाते में जमा पैसा सुरक्षित है। अब बैंक ने प्रभावित ग्राहकों को ईमेल और WhatsApp के जरिए व्यक्तिगत रूप से सूचना देना शुरू कर दिया है। बैंक ने ग्राहकों को डिजिटल बैंकिंग का इस्तेमाल करते समय सतर्क रहने की सलाह भी दी है।

3,897 ग्राहकों का डेटा आया जांच के दायरे में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) के मुताबिक, डार्क वेब पर अपलब्ध करीब 3.75 लाख रिकॉर्ड की शुरुआती जांच में 3897 ऐसे रिकॉर्ड मिले, जिनमें ग्राहकों की पहचान से जुड़ी जानकारी शामिल थी। बैंक ने डेटा के संभावित लीक की जांच के लिए साइबर सुरक्षा विशेषज्ञों की मदद ली है।

बैंक ने जारी किया बयान SBI ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'X' पर जारी एक बयान में कहा, हाल ही में हुई साइबर घटना के संबंध में हमारी पिछली पोस्ट के बाद, बैंक ने उन सभी ग्राहकों को ईमेल और व्हाट्सएप के जरिए अलग से सूचित कर दिया है, जिनका डेटा इस घटना से प्रभावित हुआ है ।"

साथ ही कहा, हम फिर से स्पष्ट करते हैं कि आपके खाते की शेष राशि और फंड हसारे पास सुरक्षित हैं।" बैंक ने ग्राहकों को सुरक्षित डिजिटल बैंकिंग तौर-तरीके अपनाने, अपना ओटीपी, पिन या पासवर्ड कभी किसी के साथ साझा न करने ओर संदिग्ध कॉल, मैसेज व ईमेल को लेकर सतर्क रहने की सलाह दी है।

https://t.co/lrIZtM5nnQ — State Bank of India (@TheOfficialSBI) October 23, 2026 यह बयान ऐसे समय पर सामने आया है, जब इस हफ्ते की शुरुआत में भारत के सबसे बडे बेंक ने स्पष्ट किया कि उसके यहां डेटा लीक हुआ है, जिसमें 3,897 ग्राहकों का डेटा डार्क वेब पर पब्लिश हो गया है। हफ्ते की शुरुआत में, बैंक ने बताया कि उसे अपने 'थ्रेट इंटेलिजेंस सर्विस प्रोवाइडर, 'डिफेंस साइबर एजेंसी' और 'सीईआरटी-इन' से ग्राहकों के डेटा के संभावित रूप से लीक होने के संबंध में एक अलर्ट मिला है।