'रुपये के मूल्य में गिरावट अर्थव्यवस्था के अच्छा है...' नीति आयोग के पूर्व वाइस चेयरमैन ने ऐसा क्यों कहा?

नई दिल्ली। नीति आयोग के पूर्व वाइस चेयरमैन राजीव कुमार ने मंगलवार को कहा कि प्रमुख वैश्विक मुद्राओं के मुकाबले रुपये की विनिमय दर में गिरावट अर्थव्यवस्था के लिए अच्छा है। उन्होंने कहा कि इससे भारत से श्रम-गहन निर्यात को प्रोत्साहन मिलता है, विदेशी मुद्रा आय बढ़ती है और रोजगार के अवसर तैयार होते हैं। प्रख्यात अर्थशास्त्री ने कहा कि अब समय आ गया है कि तथाकथित 'मजबूत रुपया' को आर्थिक ताकत का प्रतीक मानने की सोच को त्याग दिया जाए।

उन्होंने एक्स पर लिखा, ''प्रमुख वैश्विक मुद्राओं के मुकाबले रुपये की विनिमय दर में गिरावट को लेकर चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। वास्तव में यह अर्थव्यवस्था के लिए अच्छा है क्योंकि इससे भारत से श्रम-गहन निर्यात को बढ़ावा मिलता है, विदेशी मुद्रा आय बढ़ती है और रोजगार के अवसर सृजित होते हैं।'' रुपया मंगलवार को कारोबार के दौरान 90 प्रति डॉलर के मनोवैज्ञानिक स्तर तक पहुंच गया और अंत में पिछले बंद भाव से 43 पैसे टूटकर अब तक के सबसे निचले स्तर 89.96 पर बंद हुआ।

विदेशी बाजारों में अमेरिकी मुद्रा की व्यापक मजबूती और विदेशी पूंजी की लगातार निकासी के कारण रुपया मंगलवार को शुरुआती कारोबार में 32 पैसे टूटकर 89.85 प्रति डॉलर (Dollar vs Rupee) के सर्वकालिक निचले स्तर (Rupee All Time Low) पर पहुंच गया। विदेशी मुद्रा कारोबारियों ने बताया कि कंपनियों, आयातकों और विदेशी निवेशकों की ओर से डॉलर की मजबूत मांग ने रुपये पर दबाव डाला।

अंतरबैंक विदेशी मुद्रा विनिमय बाजार में रुपया, अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 89.70 पर खुला। फिर 89.85 प्रति डॉलर के रिकॉर्ड निचले स्तर पर आ गया जो पिछले बंद भाव से 32 पैसे की गिरावट दर्शाता है। रुपया सोमवार को दिन के कारोबार में 89.79 प्रति डॉलर तक गिरने के बाद 89.53 प्रति डॉलर पर बंद हुआ था।