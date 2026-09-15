'कैश नहीं, सोना और बिटकॉइन ही बचाएगा', ₹11 हजार करोड़ के कर्ज में डूबे रॉबर्ट कियोसाकी की बड़ी चेतावनी; गिनाए ये 4 कारण

बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली| मशहूर बेस्टसेलर किताब 'रिच डैड पुअर डैड' (Rich Dad Poor Dad) के लेखक रॉबर्ट कियोसाकी ने दुनिया को एक बड़ी चेतावनी दी है। हैरान करने वाली बात यह है कि खुद लगभग 11 हजार करोड़ रुपए (करीब 1.2 बिलियन डॉलर) के भारी-भरकम कर्ज में डूबे कियोसाकी अब दुनिया को मंदी से बचने का ज्ञान दे रहे हैं। उनका दावा है कि, "इतिहास का सबसे बड़ा आर्थिक संकट शुरू हो चुका है।"

कियोसाकी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा है कि, "साल 2026 की यह महामंदी यूरोप और जापान से शुरू होकर अब तेजी से पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले रही है।" उन्होंने आम लोगों को आगाह करते हुए कहा है कि अगर आप अभी नहीं जागे, तो जल्द ही बैंकों के डूबने (Bank Runs) और बाजार में दहशत फैलने का दौर शुरू होने वाला है। क्यों आ रहा है यह महासंकट? कियोसाकी ने दुनिया भर में मचने वाली इस आर्थिक तबाही के पीछे चार बड़े कारण गिनाए हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) को लेकर बाजार में मची अंधी होड़। ईरान में छिड़ा युद्ध। दुनिया भर के देशों और बाजारों पर बढ़ता कर्ज का भयानक बोझ। बड़ी संख्या में रिटायर हो रही 'बेबी बूमर' पीढ़ी। उन्होंने खासकर 40 साल से अधिक उम्र के लोगों को चेताया है। कियोसाकी का कहना है कि जिनके पास 401k, IRA, सुपरएन्युएशन (Superannuation) या कोई भी रिटायरमेंट फंड है, उनकी जीवन भर की गाढ़ी कमाई भारी खतरे में है। इतिहास का पन्ना पलटते हुए उन्होंने याद दिलाया कि पिछली सबसे बड़ी महामंदी 1929 से शुरू होकर 1954 तक, यानी पूरे 25 साल तक चली थी।

कैसे बचाएं अपना पैसा? खुद भारी कर्ज में डूबने वाले कियोसाकी का फॉर्मूला साफ है- अपनी तिजोरी में 'कैश' बिल्कुल मत रखिए। उनका मानना है कि संकट आते ही सरकारें और बैंक धड़ाधड़ नकली नोट (Fake Money) छापना शुरू कर देंगे। इसलिए, नकद बचाने के बजाय सोना (Gold), चांदी (Silver) और बिटकॉइन (Bitcoin) में निवेश करें। इसके अलावा कमाई देने वाली रियल एस्टेट, पर्सनल बिजनेस और तेल के कुंओं में पैसा लगाना ही आपको बचा सकता है।