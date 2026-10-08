Paytm पर RBI का फाइनल एक्शन! Scheduled Banks की लिस्ट से किया बाहर, ग्राहकों के पैसों और सेवाओं का क्या होगा?

बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली: भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने Paytm Payments Bank Ltd को शेड्यूल बैंकों की सूची से हटा दिया है। यह कदम बैंक का लाइसेंस रद्द किए जाने और दिल्ली हाई कोर्ट के बैंक को बंद करने के आदेश के बाद उठाया गया है। अब सवाल यह उठता है कि आप पर इसका कितना असर पड़ेगा?

RBI ने क्यों लिया यह फैसला? RBI ने 7 अक्तूबर को बताया कि Paytm Payments Bank को RBI Act, 1934 की second schedule से बाहर कर दिया गया है। इस सूची में शामिल बैंकों को second Bank कहा जाता है, और उन्हें RBI के नियमों के तहत कुछ खास बैंकिंग सुविधाएं मिलती हैं।

यह कार्रवाई अचानक नहीं हुई है। RBI ने मार्च 2022 में PPBL को नए ग्राहक जोड़ने से रोक दिया था। इसके बाद जनवरी और फरवरी 2024 में बैंक पर नए डिपॉजिट, क्रेडिट और वॉलेट टॉप-अप समेत कई तरह के प्रतिबंध लगाए गए थे।

अप्रैल में रद्द हो चुका था बैंकिंग लाइसेंस RBI ने अप्रैल 2026 में Paytm Payments Bank का बैंकिंग लाइसेंस रद्द कर दिया था। केंद्रीय बैंक ने कहा था कि बैंक का कामकाज नियामकीय नियमों के अनुरूप नहीं था और इससे बैंक तथा उसके जमाकर्ताओं के हित प्रभावित हो रहे थे। इसके बाद दिल्ली हाई कोर्ट ने PPBL को बंद करने का आदेश दिया।

ग्राहकों के पैसे का क्या होगा? RBI ने अप्रैल में कहा था कि Paytm Payments Bank के पास अपनी पूरी जमा देनदारी चुकाने के लिए पर्याप्त नकदी है। यानी बैंक के पास जमा रकम को winding-up प्रक्रिया के दौरान लौटाने की क्षमता है। हालांकि, आम Paytm यूजर्स के लिए राहत की बात यह है कि Paytm ऐप, UPI और दूसरी सेवाओं पर इस फैसले का सीधा असर नहीं पड़ेगा।