RBI ने 13 एनबीएफसी के पंजीकरण रद्द किए, पश्चिम बंगाल की 11 कंपनियां शामिल

बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली। शुक्रवार को जारी एक आधिकारिक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने 13 नॉन-बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनियों (NBFCs) के रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (CoRs) रद्द कर दिए हैं। इनमें पश्चिम बंगाल में रजिस्टर्ड 11 कंपनियां शामिल हैं। अब ये कंपनियाँ नॉन-बैंकिंग फाइनेंशियल कारोबार नहीं कर पाएंगी।

केंद्रीय बैंक ने कहा कि उसने "भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-IA (6) के तहत मिली शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए" ये रजिस्ट्रेशन रद्द किए हैं।

इन 13 NBFCs में से 11 के रजिस्टर्ड ऑफिस पश्चिम बंगाल में हैं, जबकि बाकी दो तमिलनाडु में स्थित हैं। रजिस्ट्रेशन रद्द करने के आदेश सितंबर 2026 में अलग-अलग तारीखों पर जारी किए गए थे।

जिन कंपनियों के रजिस्ट्रेशन रद्द किए गए, उनमें नकोदर फाइनेंस, अजीतनाथ स्टील्स, एस्ट्रोल डीलकॉम, भाग्यश्री ट्रेडिंग, बू फाइनेंस कंपनी और ब्राइटेक्स फाइनेंशियल सर्विसेज शामिल हैं। RBI ने सजीली विनिमय, भूमिका फिस्कल सर्विसेज, ब्लू माउंट एक्सपोर्ट्स, डेल्टा कैपिटल मार्केट, राजेश फिस्कल सर्विसेज, सरला फाइनेंस और श्रेयांस व्यापार के रजिस्ट्रेशन भी रद्द कर दिए। इस कार्रवाई के असर के बारे में बताते हुए केंद्रीय बैंक ने कहा कि ये कंपनियां "RBI अधिनियम, 1934 की धारा 45-I के क्लॉज़ (a) में बताई गई परिभाषा के अनुसार, नॉन-बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का कारोबार नहीं करेंगी।" शुक्रवार को जारी एक अलग प्रेस विज्ञप्ति में, RBI ने बताया कि 10 NBFCs ने अपने रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट सरेंडर कर दिए हैं। इसके कारणों में कारोबार से बाहर निकलना, रेगुलेटरी क्लासिफिकेशन में बदलाव और कानूनी अस्तित्व का खत्म होना शामिल है। इनमें से छह कंपनियों ने नॉन-बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के कारोबार से बाहर निकलने के कारण अपने सर्टिफिकेट सरेंडर किए।