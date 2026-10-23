Rapido Bike Taxi पर बड़ा एक्शन! बिना परमिशन बाइक-टैक्सी चलाने पर FIR, 60 हजार का जुर्माना; एप से ऑप्शन हटाने की मांग

बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली| Rapido Bike Taxi News: पुणे में बिना परमिशन चल रही रैपिडो बाइक-टैक्सी सर्विस (Rapido Bike Taxi) पर अब प्रशासन ने कड़ा एक्शन लेने की तैयारी कर ली है। पुणे के जिलाधिकारी (DM) जितेंद्र डुडी ने पुलिस कमिश्नर अमितेश कुमार से रैपिडो ऐप से बाइक-टैक्सी बुकिंग का विकल्प तुरंत हटाने की मांग की है।

यह सख्त कदम पुणे के रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस (RTO) द्वारा रैपिडो के खिलाफ एफआईआर (FIR) दर्ज कराने के बाद उठाया गया है। कंपनी पर आरोप है कि वह बिना किसी अथॉराइजेशन के अवैध रूप से अपनी बाइक-टैक्सी सर्विस ऑपरेट कर रही है।

हैरानी की बात यह है कि पुलिस में शिकायत होने के हफ्ते भर बाद भी रैपिडो ऐप पर बाइक-टैक्सी बुक करने का ऑप्शन अभी भी एक्टिव है। इसी मनमानी को देखते हुए पुणे क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण (RTA) के अध्यक्ष और डीएम जितेंद्र डुडी ने पुलिस कमिश्नर से कहा है कि वे साइबर सेल को निर्देश देकर ऐप से इस फीचर को तुरंत ब्लॉक कराएं, जब तक कि जरूरी परमिशन न मिल जाए।

RTO की सख्ती और जुर्माना पुणे आरटीओ ने अवैध रूप से चल रही बाइक टैक्सियों के खिलाफ अपना अभियान तेज कर दिया है। आरटीओ के एक अधिकारी ने बताया कि अब तक 10 से ज्यादा ऑपरेटरों पर कार्रवाई की जा चुकी है और 60,000 रुपए से ज्यादा का जुर्माना वसूला गया है।

वहीं, रिक्शा पंचायत के अध्यक्ष नितिन पवार ने भी रैपिडो की आलोचना की है। पवार ने कहा कि पहले ही कंपनी को सर्विस बंद करने की चेतावनी दी गई थी और बात न मानने पर लाइसेंस सस्पेंड करने की बात कही गई थी। उनकी यूनियन जवाब मांगने के लिए सीधे पुणे कलेक्टर के पास जाएगी।