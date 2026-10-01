PM Kisan Yojana: 24वीं किस्त की उल्टी गिनती शुरू, क्या सच में इस दिन खाते में आएंगे 2-2 हजार; लेटेस्ट स्टेटस देखें

बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली। भारत के करोड़ों किसान इस समय प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना (PM Kisan Yojana) की 24वीं किस्त का इंतजार कर रहे हैं। सितंबर बीत चुका है और अक्टूबर का महीना शुरू हो गया है। लेकिन अभी तक आगामी किस्त का इंतजार खत्म नहीं हुआ है। अगली किस्त कब आएगी, इसे लेकर अभी तक सस्पेंस बरकरार है।

इस सस्पेंस के बीच अक्टूबर महीने की एक तारीख को लेकर चर्चा है और किसानों को ऐसा लग रहा है कि इस तारीख को उनके खाते में 2-2 हजार रुपये आ सकते हैं। आइए जानते हैं कि आखिर वो तारीख कौन सी है।

क्या सच में इस दिन आएगी 24वीं किस्त कई किसानों का मानना है कि पीएम किसान योजना की 24वीं किस्त की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। यानी जल्द ही उनके खाते में इस किस्त का पैसा आएगा। किसान भाई इस समय 20 अक्टूबर की तारीख को लेकर चर्चा कर रहे हैं। दरअसल, 20 अक्टूबर को पिछली किस्त के चार महीने पूर हो जाएंगे। यानी एक किस्त से दूसरी किस्त के बीच जो गैप होता है वह चार महीने का गैप 20 अक्टूबर को पूरा हो रहा है। ऐसे में किसानों को लग रहा है कि 20 अक्टूबर को शायद पीएम किसान योजना की 24वीं किस्त आ ही जाए।

कब होगी तारीख की घोषणा? पीएम किसान योजना की 24वीं किस्त की तारीख नहीं घोषित की गई है। कृषि मंत्रालय किस्त जारी होने से कुछ दिन पहले तारीख की घोषणा करता है। हालांकि, अभी तक आधिकारिक तौर पर तारीख को लेकर कोई एलान नहीं हुआ है। अगर 20 अक्टूबर को किस्त जारी होनी होगी तो उससे कुछ दिन पहले कृषि मंत्रालय सूचित करेगा। साथ ही साथ पीएम किसान योजना की आधिकारिक वेबसाइट और सोशल मीडिया हैंडल से इसकी जानकारी भी साझा की जाएगी।