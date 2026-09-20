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      World Skill Shanghai 2026: भारत की ओर से उतरेंगे पिडिलाइट से प्रशिक्षित 2 युवा, 70 देशों को 1400+ पेशेवरों के बीच दिखाएंगे हुनर

      By Jagran BusinessEdited By: Ankit Kumar Katiyar
      Published: Sun, 20 Sep 2026 08:27 PM (IST)

      पिडिलाइट इंडस्ट्रीज ने वर्ल्डस्किल्स शंघाई 2026 के लिए प्रकाश सुथार और पंकज जांगड़ा को समर्थन देने की घोषणा की है, ...और पढ़ें

      पिडिलाइट ने वर्ल्डस्किल्स शंघाई 2026 के लिए भारतीय युवाओं को दिया समर्थन

      पिडिलाइट ने वर्ल्डस्किल्स शंघाई 2026 के लिए भारतीय युवाओं को दिया समर्थन

      HighLights

      1. पिडिलाइट ने वर्ल्डस्किल्स शंघाई 2026 हेतु दो युवाओं को समर्थन दिया।

      2. प्रकाश सुथार और पंकज जांगड़ा ने PWP केंद्र में प्रशिक्षण लिया।

      3. भारतीय कारीगरी को वैश्विक मंच पर प्रदर्शित करने का लक्ष्य।

      बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली| भारत की प्रमुख एडहेसिव, सीलेंट और कंस्ट्रक्शन केमिकल निर्माता पिडिलाइट इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने शंघाई में होने वाली वर्ल्डस्किल्स 2026 प्रतियोगिता (World Skill Shanghai 2026) के लिए प्रकाश सुथार और पंकज जांगड़ा को समर्थन देने की घोषणा की है। दोनों उम्मीदवारों ने पिडिलाइट वुडवर्किंग एंड प्लंबिंग सेंटर फॉर एडवांस्ड स्किल्स (PWP) में प्रशिक्षण लिया है।

      वर्ल्डस्किल्स शंघाई 2026, वर्ल्डस्किल्स की 48वीं प्रतियोगिता है। इसका आयोजन चीन के शंघाई में 22 से 27 सितंबर 2026 तक होगा। इसमें 70 से ज्यादा देशों और क्षेत्रों के 1,400 से अधिक युवा कुशल पेशेवरों के हिस्सा लेने की उम्मीद है। ये प्रतिभागी 64 कौशल श्रेणियों में मुकाबला करेंगे।

      क्या बोले पिडिलाइड इंडस्ट्रीज के एमडी?

      पिडिलाइट इंडस्ट्रीज के प्रबंध निदेशक सुधांशु वत्स ने कहा कि विकसित भारत के लक्ष्य के लिए बड़े पैमाने पर बुनियादी ढांचे के साथ कुशल कार्यबल भी जरूरी है। उनके मुताबिक, उद्योग की भूमिका कौशल इकोसिस्टम को मजबूत करने और प्रतिभाशाली लोगों के लिए आगे बढ़ने के अवसर तैयार करने में महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि,

      इंडियास्किल्स 2026 में PWP प्रशिक्षित उम्मीदवारों की उपलब्धि और वर्ल्डस्किल्स के वैश्विक मंच तक उनका पहुंचना उद्योग की जरूरतों के अनुरूप प्रशिक्षण क्षमता विकसित करने पर कंपनी के फोकस को दिखाता है। उन्होंने इन युवाओं को भारत की कुशल कारीगरी को दुनिया के सामने पेश करने वाला बताया।"

      अहमदाबाद की कौशल्य- द स्किल यूनिवर्सिटी के साथ साझेदारी में स्थापित PWP में वुडवर्किंग और प्लंबिंग का प्रायोगिक प्रशिक्षण दिया जाता है। इसका उद्देश्य पारंपरिक कारीगरी और उद्योग की बदलती जरूरतों के बीच बेहतर तालमेल बनाना है।

      पिडिलाइट के मुताबिक, कौशल विकास में उसका लगातार निवेश भविष्य की जरूरतों के लिए तैयार और उद्योग की मांग के अनुरूप कार्यबल तैयार करने की दीर्घकालिक प्रतिबद्धता का हिस्सा है। कंपनी PWP जैसी पहलों के जरिए वुडवर्किंग और प्लंबिंग में क्षमता बढ़ाने, पेशेवर उत्कृष्टता को बढ़ावा देने और कुशल प्रतिभाओं को राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय मंच देने पर जोर दे रही है।

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