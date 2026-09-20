World Skill Shanghai 2026: भारत की ओर से उतरेंगे पिडिलाइट से प्रशिक्षित 2 युवा, 70 देशों को 1400+ पेशेवरों के बीच दिखाएंगे हुनर

बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली| भारत की प्रमुख एडहेसिव, सीलेंट और कंस्ट्रक्शन केमिकल निर्माता पिडिलाइट इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने शंघाई में होने वाली वर्ल्डस्किल्स 2026 प्रतियोगिता (World Skill Shanghai 2026) के लिए प्रकाश सुथार और पंकज जांगड़ा को समर्थन देने की घोषणा की है। दोनों उम्मीदवारों ने पिडिलाइट वुडवर्किंग एंड प्लंबिंग सेंटर फॉर एडवांस्ड स्किल्स (PWP) में प्रशिक्षण लिया है।

वर्ल्डस्किल्स शंघाई 2026, वर्ल्डस्किल्स की 48वीं प्रतियोगिता है। इसका आयोजन चीन के शंघाई में 22 से 27 सितंबर 2026 तक होगा। इसमें 70 से ज्यादा देशों और क्षेत्रों के 1,400 से अधिक युवा कुशल पेशेवरों के हिस्सा लेने की उम्मीद है। ये प्रतिभागी 64 कौशल श्रेणियों में मुकाबला करेंगे।

क्या बोले पिडिलाइड इंडस्ट्रीज के एमडी? पिडिलाइट इंडस्ट्रीज के प्रबंध निदेशक सुधांशु वत्स ने कहा कि विकसित भारत के लक्ष्य के लिए बड़े पैमाने पर बुनियादी ढांचे के साथ कुशल कार्यबल भी जरूरी है। उनके मुताबिक, उद्योग की भूमिका कौशल इकोसिस्टम को मजबूत करने और प्रतिभाशाली लोगों के लिए आगे बढ़ने के अवसर तैयार करने में महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि,