Middle East War से टूटी पाकिस्तान की कमर! पेट्रोल-डीजल ही नहीं आटा, सब्जी, और साबुन तक हो गए महंगे! कितने बढ़े दाम?

बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली| भारत का पड़ोसी देश पाकिस्तान अक्सर अपनी आर्थिक स्थिति लेकर चर्चा में रहता है। अब एक बार फिर वहां महंगाई अपने पंख फैला रही है। पाकिस्तान में महंगाई का दबाव लगातार बढ़ता जा रहा है। पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स (PBS) द्वारा शुक्रवार को जारी आंकड़ों के अनुसार, 10 सितंबर को समाप्त सप्ताह में सेंसिटिव प्राइस इंडेक्स (SPI) सालाना आधार पर 8.62% बढ़ गया। महंगाई में सबसे बड़ा योगदान प्याज और पेट्रोलियम उत्पादों की बढ़ी हुई कीमतों का रहा।

ईंधन, आटा और खाने के सामनों की कीमतें बनीं रॉकेट आंकड़ों के मुताबिक, पिछले साल की तुलना में प्याज की कीमतों में 125.52 प्रतिशत की सबसे अधिक बढ़ोतरी दर्ज की गई। इसके अलावा LPG 55.42 प्रतिशत, डीजल 45.26 प्रतिशत, पेट्रोल 39.10 प्रतिशत, गेहूं का आटा 30.18 प्रतिशत और पहली तिमाही की बिजली दरें 25.24 प्रतिशत महंगी हुईं।

Dawn के मुताबिक अन्य जरूरी सामानों में लाल मिर्च पाउडर 16.37 प्रतिशत, मटन 15.92 प्रतिशत, बीफ 13.28 प्रतिशत, केला 10.51 प्रतिशत, ताजा दूध 8.12 प्रतिशत और साधारण ब्रेड 8.09 प्रतिशत महंगी हुई। सस्ती हुईं ये खाने की चीजें महंगाई का जोरदार झटका देने वाले पाकिस्तान में कुछ खाद्य वस्तुओं की कीमतों में सालाना आधार पर कमी भी देखने को मिली है, जिसमें आलू की कीमतें 35.21 प्रतिशत, चिकन 24.30 प्रतिशत, चीनी 20.88 प्रतिशत, अंडे 19.95 प्रतिशत, टमाटर 17.65 प्रतिशत, नमक पाउडर 13.96 प्रतिशत, चना दाल 13.52 प्रतिशत और मसूर दाल 12.26 प्रतिशत सस्ती हुईं।

1 हफ्ते में तेजी से बढ़ी महंगाई पड़ोसी देश में साप्ताहिक आधार पर भी महंगाई में वृद्धि दर्ज की गई है। 10 सितंबर को समाप्त सप्ताह में SPI 0.23 प्रतिशत बढ़ा। सप्ताह के दौरान पेट्रोल की कीमतों में 6.18 प्रतिशत और डीजल में 5.49 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। LPG 4.32 प्रतिशत महंगी हुई। इसके अलावा उड़द दाल 0.79 प्रतिशत, कपड़े धोने का साबुन 0.49 प्रतिशत, गेहूं का आटा 0.47 प्रतिशत, मसूर दाल 0.46 प्रतिशत, सरसों तेल 0.36 प्रतिशत, पांच लीटर कुकिंग ऑयल 0.23 प्रतिशत, इरी-6/9 चावल 0.18 प्रतिशत और 2.5 किलोग्राम वनस्पति घी 0.11 प्रतिशत महंगा हुआ।