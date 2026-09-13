NSE IPO में हिस्सेदारी बेच दिग्गज सरकारी इंश्योरेंस कंपनी कमाएगी मुनाफा, CMD ने बताया प्लान

एजेंसी, नई दि्लली। सार्वजनिक क्षेत्र की साधारण बीमा कंपनी ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी चालू वित्त वर्ष 2026-27 में मुनाफे में लौटने की राह पर है। कंपनी को यह बढ़त इस सप्ताह खुलने वाले नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) के आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (आईपीओ) में अपनी हिस्सेदारी बेचने से मिलेगी।

ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी के चेयरमैन एवं प्रबंध निदेशक (सीएमडी) संजय जोशी ने पीटीआई को बताया, ‘‘हम इस साल कुछ मुनाफा कमाने का लक्ष्य लेकर चल रहे हैं... एनएसई के आईपीओ से मिलने वाली रकम को लाभ के रूप में दर्ज किया जाएगा। इससे कंपनी की वित्तीय स्थिति में सुधार होगा। इसके अलावा, इससे कंपनी को नकदी भी मिलेगी।’’ उन्होंने कहा कि कंपनी आगामी आईपीओ के जरिये एनएसई में अपनी हिस्सेदारी का केवल एक छोटा हिस्सा ही बेच रही है। इसके तहत करीब 49.57 लाख शेयर बिक्री के लिए रखे गए हैं। देश के सबसे बड़े शेयर बाजार एनएसई में 30 जून, 2026 तक ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड की 3.52 करोड़ शेयरों की हिस्सेदारी थी, जो प्रतिशत के लिहाज से 1.42 प्रतिशत बैठती है। प्रति शेयर 1,785 रुपये के ऊपरी मूल्य दायरे पर ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी को 885 करोड़ रुपये मिलेंगे। ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड 1992 में गठित नेशनल स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड के शुरुआती निवेशकों में से एक रही है।