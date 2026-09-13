NSE IPO में हिस्सेदारी बेच दिग्गज सरकारी इंश्योरेंस कंपनी कमाएगी मुनाफा, CMD ने बताया प्लान
कंपनी चालू वित्त वर्ष 2026-27 में मुनाफे में लौटने की उम्मीद कर रही है। यह लाभ नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) ...और पढ़ें
समय कम है?
जानिए मुख्य बातें और खबर का सार एक नजर में
एजेंसी, नई दि्लली। सार्वजनिक क्षेत्र की साधारण बीमा कंपनी ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी चालू वित्त वर्ष 2026-27 में मुनाफे में लौटने की राह पर है। कंपनी को यह बढ़त इस सप्ताह खुलने वाले नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) के आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (आईपीओ) में अपनी हिस्सेदारी बेचने से मिलेगी।
ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी के चेयरमैन एवं प्रबंध निदेशक (सीएमडी) संजय जोशी ने पीटीआई को बताया, ‘‘हम इस साल कुछ मुनाफा कमाने का लक्ष्य लेकर चल रहे हैं... एनएसई के आईपीओ से मिलने वाली रकम को लाभ के रूप में दर्ज किया जाएगा। इससे कंपनी की वित्तीय स्थिति में सुधार होगा। इसके अलावा, इससे कंपनी को नकदी भी मिलेगी।’’
उन्होंने कहा कि कंपनी आगामी आईपीओ के जरिये एनएसई में अपनी हिस्सेदारी का केवल एक छोटा हिस्सा ही बेच रही है। इसके तहत करीब 49.57 लाख शेयर बिक्री के लिए रखे गए हैं। देश के सबसे बड़े शेयर बाजार एनएसई में 30 जून, 2026 तक ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड की 3.52 करोड़ शेयरों की हिस्सेदारी थी, जो प्रतिशत के लिहाज से 1.42 प्रतिशत बैठती है। प्रति शेयर 1,785 रुपये के ऊपरी मूल्य दायरे पर ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी को 885 करोड़ रुपये मिलेंगे।
ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड 1992 में गठित नेशनल स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड के शुरुआती निवेशकों में से एक रही है।
जोशी ने बताया कि एक बार एनएसई के सूचीबद्ध होने के बाद, उसमें बची हुई हिस्सेदारी के मूल्य का उपयोग कंपनी की सॉल्वेंसी के आकलन के लिए किया जा सकेगा। इससे कंपनी के सॉल्वेंसी (देनदारी भुगतान क्षमता) अनुपात में सुधार होने की उम्मीद है।
यह भी पढ़ें- सेमीकंडक्टर के लिए 281 कंपनियों पर हुई पैसों की बारिश; जुटाए 1.4 बिलियन डॉलर, Tessolve सबसे आगे
NSE IPO GMP कितना चल रहा है?
प्राइस बैंड की घोषणा के बाद, अनलिस्टेड मार्केट पर नजर रखने वाली वेबसाइट्स के अनुसार, NSE के बड़े IPO का ग्रे मार्केट प्रीमियम (GMP) लगभग 11-12% के बीच बना हुआ है।
NSE IPO के शेयरों का ग्रे मार्केट में प्रीमियम ₹207 चल रहा है। NSE IPO की अनुमानित लिस्टिंग कीमत ₹1992 हो सकती है, जो IPO की ₹1785 की कीमत से 11.60% ज़्यादा है।
पिछले 10 सेशन में ग्रे मार्केट के ट्रेंड्स के आधार पर, ₹207 का मौजूदा GMP मंदी का संकेत देता है। इस दौरान, GMP में उतार-चढ़ाव रहा; यह कम से कम ₹192 और ज़्यादा से ज़्यादा ₹310 तक गया।
(डिस्क्लेमर: यहां IPO को लेकर दी गई जानकारी निवेश की राय नहीं है। चूंकि, स्टॉक मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है इसलिए निवेश करने से पहले किसी सर्टिफाइड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से परामर्श जरूर करें।)