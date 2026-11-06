ओपन आउटक्राई 6.0: रणनीति, सूझबूझ और ट्रेडिंग के रोमांच का संगम

नई दिल्ली। आईएमटी ग़ाज़ियाबाद के वित्त क्लब फ़िनेस (Finesse) ने 27 और 28 अक्टूबर को अपने बहुप्रतीक्षित आयोजन ‘ओपन आउटक्राई 6.0’ का सफल आयोजन किया। इस आयोजन ने विद्यार्थियों को शेयर बाज़ार की गतिशील दुनिया का व्यावहारिक अनुभव प्रदान किया, जहां हर निर्णय और हर सौदा एक नई चुनौती लेकर आया।

ओपन आउटक्राई ट्रेडिंग का एक पारंपरिक तरीक़ा है, जिसमें ट्रेडर खुले ट्रेडिंग फ़्लोर पर ऊंची आवाज़ में बोलियां लगाकर और हाथों के इशारों से सौदे तय करते हैं। इसी परंपरा से प्रेरित इस आयोजन का उद्देश्य विद्यार्थियों को वित्तीय सिद्धांतों से आगे बढ़कर ट्रेडिंग की चुनौतियों से परिचित कराना था।

कार्यक्रम की शुरुआत 27 अक्टूबर को मनोरंजक खेलों और गतिविधियों के साथ हुई। क्विज़ के माध्यम से चयनित टीमें 28

अक्टूबर को मुख्य प्रतियोगिता में शामिल हुईं, जहां उनकी रणनीति और निर्णय लेने की क्षमता की परीक्षा हुई। मुख्य प्रतियोगिता में दो-दो सदस्यों की टीमों ने समान शुरुआती पोर्टफ़ोलियो के साथ छह राउंड में हिस्सा लिया। प्रतिभागियों ने एक सिम्युलेटेड शेयर बाज़ार में ख़रीद-बिक्री की और दूसरी टीमों के साथ सौदे तय किए। प्रतियोगिता में आईपीओ और ऑक्शन भी आयोजित किए गए, जिससे प्रतिभागियों को शेयर बाज़ार की विभिन्न प्रक्रियाओं को समझने का अवसर मिला। बदलती बाज़ार परिस्थितियों के बीच पोर्टफ़ोलियो का मूल्य बढ़ाने के लिए तेज़ निर्णय, जोखिम का आकलन और टीम के साथ तालमेल महत्वपूर्ण रहे।