UP का इकलौता शहर जिसकी प्रति व्यक्ति आय ₹12 लाख के पार, कहलाता है 'अरबपतियों का जिला'; दिल्ली को भी देता है टक्कर!

बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली। जनसंख्या के लिहाज से भारत का सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश हमेशा से केंद्र की राजनीति में रहा है। 75 जिलों से बने इस राज्य की वित्त वर्ष 2024-25 के अनुसार प्रति व्यक्ति आय 109844 रुपये है। यह प्रति व्यक्ति आय नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट पर आधारित है। वित्त वर्ष 2023-24 में यूपी की प्रति व्यक्ति आय 98048 रुपये थी। यानी एक साल में इसमें 11796 रुपये है।

उत्तर प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय सभी 75 जिलों का औसत है। हर जिले की प्रति व्यक्त आय अलग-अलग है। इनमें से एक जिला ऐसा भी जिसकी प्रति व्यक्ति आय 12 लाख के पार चली गई है। और यह जिला यूपी का सबसे अमीर जिला कहलता है। आइए जानते हैं कि आखिर वो जिला या फिर शहर कौन सा है।

UP के इस शहर की प्रति व्यक्ति आय 12 लाख के पार उत्तर प्रदेश के गौतमबुद्ध नगर जिले की प्रति व्यक्ति आय 12 लाख के पार जा पहुंची है। 2024-25 के डेटा के अनुसार इसकी प्रति व्यक्ति आय 1282251 रुपये है। इस जिले को आमतौर पर लोग नोएडा के नाम से जानते हैं। यही यूपी का सबसे अमीर जिला है।