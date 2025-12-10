New Labour Code: नए लेबर कोड से घट जाएगी टेक-होम सैलरी? PF कटौती पर सरकार ने दूर किया पूरा कन्फ्यूजन

New Labour Codes 2025: नए लेबर कोड को लेकर कर्मचारियों में सबसे बड़ा सवाल यह था कि क्या इससे उनकी टेक-होम सैलरी (Take Home Salary New Labour Code) कम हो जाएगी? अब श्रम और रोजगार मंत्रालय ने स्पष्ट कर दिया है कि अगर पीएफ कटौती वैधानिक वेज सीलिंग (PF deduction Statutory wage ceiling) यानी 15,000 रुपए पर ही होती है, तो कर्मचारियों की टेक-होम सैलरी में कोई बदलाव नहीं होगा।

मंत्रालय द्वारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जारी पोस्ट के मुताबिक, 60000 रुपए के कुल पैकेज (20,000 रुपए बेसिक + DA और 40,000 रुपए अलाउंस) (Basic salary + DA 50% rule explained) पर पुराने और नए नियमों के मुताबिक PF कटौती का असर दिखाया गया है। रिपोर्ट के अनुसार, नया लेबर कोड लागू होने के बाद भी टेक-होम सैलरी ठीक पहले की तरह ही रहेगी, जो 56400 रुपए ही रहेगी।