1 अक्टूबर से बदला टैक्स का गणित: पेट्रोल, डीजल और ATF निर्यात पर नई दरें लागू

बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने पेट्रोलियम उत्पादों के निर्यात पर लगने वाली एक्सपोर्ट ड्यूटी की नई दरें जारी कर दी हैं। सरकार ने डीजल और एविएशन टर्बाइन फ्यूल (ATF) के निर्यात पर शुल्क (Export Duty on Petrol Diesel) में बदलाव किया है।

वहीं, पेट्रोल के एक्सपोर्ट पर लगने वाली ड्यूटी में कोई बदलाव नहीं किया गया है। वित्त मंत्रालय ने एक नोटिफिकेशन में कहा कि संशोधित ड्यूटी दरें 1 अक्टूबर से लागू होंगी। पेट्रोल पर कितनी हुई एक्सपोर्ट ड्यूटी पेट्रोल के निर्यात पर ड्यूटी की दर पहले की तरह ही रहेगी। पेट्रोल के एक्सपोर्ट पर 0.5 रुपये प्रति लीटर SAED लगाया जाता रहेगा। RIC की दर पेट्रोल पर भी शून्य है। यानी नई समीक्षा में पेट्रोल के निर्यात शुल्क में कोई बदलाव नहीं किया गया है।

मार्च 2026 में शुरू हुई थी एक्सपोर्ट ड्यूटी पेट्रोल, डीजल और ATF के निर्यात पर SAED और RIC की व्यवस्था 27 मार्च 2026 से लागू की गई थी। इसका उद्देश्य पश्चिम एशिया में पैदा हुए संकट के बीच देश में पेट्रोलियम उत्पादों की पर्याप्त उपलब्धता बनाए रखना है।