MSP पर केंद्र सरकार का बड़ा फैसला, धान समेत कई फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि

नई दिल्ली, बिजनेस डेस्क। केंद्र सरकार की ओर से किसानों को राहत देते हुए कई फसलों पर एमएसपी में बढ़ोतरी की गई है। वित्त वर्ष 2023-24 की खरीफ की फसलों के लिए की गई है। ये मोदी सरकार की ओर से कैबिनेट मीटिंग में लिया गया है। तुअर दाल की एमएसपी में 400 रुपये प्रति क्विटल की बढ़ोतरी की गई है, जबकि धान, मक्के और मूंगफली की एमएसपी में भी बढ़ोतरी की गई है।

इससे देश में बड़े स्तरों पर किसानों को लाभ होगा और नई फसल के लिए अच्छे दाम मिल पाएंगे।

Union Cabinet has approved increased MSP for Kharif crops for marketing season 2023-24. This move is to ensure remunerative prices to growers for their produce and to encourage crop diversification: Union Minister Piyush Goyal pic.twitter.com/lgocKi8xMn