गन्ना क्रशिंग के नए सीजन से पहले मिलों के सामने नई समस्या, 100 फीसदी मजदूरी बढ़ाने की मांग! पेराई रोकने की चेतावनी

बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली| देश में चीनी की महंगाई और सप्लाई पर समस्या के बीच केंद्र सरकार ने समय से पहले क्रशिंग शुरू करने के निर्देश दिए थे। हालांकि समय से पहले पेराई शुरू करने के निर्णय के बीच मिलों के सामने नई समस्या देखने को मिल रही है। महाराष्ट्र में राज्य सरकार ने इस साल का गन्ना पेराई सत्र 15 अक्टूबर से शुरू करने का फैसला किया है।

जब राज्य भर की चीनी मिलें आने वाले पेराई सीजन की तैयारी कर रही हैं, तो दूसरी तरफ गन्ना मजदूरों ने मजदूरी बढ़ाने की मांग की है। उनका कहना है कि कटाई और ढुलाई की दरों में 100 फीसदी की बढ़ोतरी किए बिना वह काम नहीं करेंगे। इसके अलावा किसान संगठन पेराई सीजन जल्दी शुरू करने का यह कह कर विरोध कर रहे हैं कि इससे रिकवरी दर कम होगी जिससे किसानों का नुकसान होगा।

क्रशिंग रोकने की चेतावनी गन्ना कटाने और पेराई में काम करने वाले मजदूरों ने वेतन और दरों को दोगुना करने की मांग उठाई है। इसने गन्ना काटने और ढोने के साथ-साथ बैलगाड़ियों, कार्ट सेंटरों, मिनी-ट्रैक्टरों, ट्रकों और गन्ना ढोने में इस्तेमाल होने वाले अन्य साधनों की दरों में भी 100% बढ़ोतरी की मांग है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक महाराष्ट्र में गन्ना काटने और ढोने वाले मजदूरों का प्रतिनिधित्व करने वाले एक संगठन ने चीनी मिलों को चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांगे पूरी नहीं की गईं, तो क्रशिंग का काम रुक सकता है।