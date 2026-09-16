ये गुजराती है मेडागास्कर का सबसे अमीर आदमी, अंबानी जैसी 'इलियास अकबरली' की हैसियत; टाटा जैसा व्यापारिक साम्राज्य
इलियास अकबरली, भारतीय मूल के फ्रांसीसी-मालागासी नागरिक, मेडागास्कर के सबसे अमीर व्यक्ति हैं, जो Groupe Sipromad के मालिक हैं।
HighLights
इलियास अकबरली भारतीय मूल के मेडागास्कर के सबसे अमीर व्यक्ति हैं।
उनके दादा 1918 में गुजरात से मेडागास्कर जाकर व्यापार शुरू किया।
इलियास ने पिता के छोटे व्यवसाय को विशाल साम्राज्य में बदला।
नई दिल्ली। भारत के कॉरपोरेट वर्ल्ड में गुजरातियों का जलवा है। हालांकि, देश के साथ-साथ विदेशों में भी भारतीय उद्योगपतियों ने बड़ी पहचान बनाई है। क्या आप जानते हैं मेडागास्कर के सबसे अमीर बिज़नेसमैन एक भारतीय हैं और गुजरात से ताल्लुक रखते हैं। इनका नाम है इलियास अकबरली। खास बात है कि ग्लोबल बिज़नेस वर्ल्ड में इलियास अकबरली (Ylias Akbaraly) एक बहुत बड़ा और बेहद सम्मानित नाम है। वे भारतीय मूल के फ्रांसीसी-मालागासी नागरिक हैं।
मेडागास्कर के मुकेश अंबानी
इलियास अकबरली की शोहरत व हैसियत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि भारत में जिस तरह रिलायंस व टाटा समूह कई सेक्टर में सक्रिय है, ठीक उसी तरह मेडागास्कर और अफ्रीका में इलियास अकबरली की कंपनी Groupe Sipromad और उनकी होल्डिंग कंपनी Redland का भी वही रुतबा है।
100 साल पहले छोड़ा था भारत
इलियास अकबरली के दादा, मेरली मंज़ी, 1918 में भारत के गुजरात से निकलकर मेडागास्कर के दक्षिण-पश्चिमी तट पर स्थित बेलो त्सिरिबिहिना में बस गए और वहाँ चीनी और नमक का व्यापार करने लगे। उनके पिता, सरममोद अकबरली, 1972 में अंतानानारिवो चले गए और राजधानी में छोटे व्यापारियों के लिए हाथ से साबुन, मोमबत्तियाँ और जूतों की पॉलिश बनाने का काम शुरू किया; इसी से उस बिज़नेस की शुरुआत हुई जो आगे चलकर 'सिप्रोमाड' (Sipromad) बना।
सालाना कमाई 350 मिलियन डॉलर
सिप्रोमैड (Sipromad) मेडागास्कर की सबसे बड़ी प्राइवेट कंपनियों में से एक है। इसकी सालाना कमाई लगभग 350 मिलियन डॉलर है और इसका कारोबार एग्रीबिज़नेस, प्राइवेट एविएशन, होटल, सिक्योरिटी सर्विस, पे टेलीविज़न, यूटिलिटीज़, कंज्यूमर गुड्स, पेपर मैन्युफैक्चरिंग, टेलीकम्युनिकेशन और इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जैसे कई क्षेत्रों में फैला हुआ है। अकबरली मेडागास्कर के BM बैंक में सबसे बड़े व्यक्तिगत शेयरहोल्डर हैं और इस ग्रुप के पास देश की सबसे ऊंची इमारत, अंतानानारिवो में 33 मंज़िला ऑरेंज टेलीकम्युनिकेशन टॉवर है।
फोर्ब्स ने अकबरली को मेडागास्कर का सबसे अमीर व्यक्ति बताया है और उन्हें फ्रैंकोफोन सब-सहारा अफ्रीका के पांच सबसे अमीर लोगों में शामिल किया है। 2016 में सिप्रोमाड (Sipromad) में उनकी हिस्सेदारी की कीमत 700 मिलियन डॉलर आंकी गई थी।
बुलंदियों पर पहुंचाया पापा का बिजनेस
सबसे बड़ी बात यह है कि इलियास ने शुरुआत किसी नए 'स्टार्टअप' से नहीं की थी। उन्होंने अपने पिता के पारंपरिक और छोटे से पारिवारिक बिज़नेस को संभाला और अपने विजन से उसे एक मल्टी-बिलियन डॉलर एम्पायर में तब्दील कर दिया।
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इलियास अकबरली का विजन सिर्फ अफ्रीकी महाद्वीप तक सीमित नहीं रहा। उनकी होल्डिंग कंपनी ने दुनिया की जानी-मानी ब्रॉडकास्टिंग और टेक कंपनी 'थॉमसन ब्रॉडकास्ट' का अधिग्रहण किया।