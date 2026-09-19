नया नियम! LPG सब्सिडी लेना है तो 1 अक्टूबर से पहले निपटा लें ये जरूरी काम, वरना खाते में नहीं आएगा पैसा
घरेलू LPG ग्राहकों को 1 अक्टूबर, 2026 से सब्सिडी वाले सिलेंडर रिफिल के लिए बायोमेट्रिक आधार ऑथेंटिकेशन (BAA) अनिवार्य होगा। ...और पढ़ें
HighLights
1 अक्टूबर 2026 से सब्सिडी वाले LPG के लिए BAA अनिवार्य।
BAA न करने पर सब्सिडी नहीं, बाजार मूल्य पर मिलेगा सिलेंडर।
बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन डिलीवरी, शोरूम या ऐप से पूरा कर सकते हैं।
नई दिल्ली। देश भर में घरेलू LPG ग्राहकों को 1 अक्टूबर, 2026 से सब्सिडी वाले सिलेंडर रिफिल की बुकिंग जारी रखने के लिए बायोमेट्रिक आधार ऑथेंटिकेशन (BAA) पूरा करना होगा। सरकार ने शनिवार को एक बयान में यह जानकारी दी है।
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के बयान के अनुसार, इस कदम का मकसद यह पक्का करना है कि सब्सिडी वाली कुकिंग गैस असली घरेलू परिवारों तक पहुंचे और इसका इस्तेमाल कमर्शियल या इंडस्ट्रियल कामों के लिए न हो। बयान में कहा गया है कि इससे डुप्लीकेट और अयोग्य कनेक्शन को हटाने और सब्सिडी देने की प्रक्रिया को ज़्यादा पारदर्शी बनाने में भी मदद मिलेगी।
मंत्रालय के मुताबिक, 19 सितंबर तक 27.43 करोड़ एक्टिव घरेलू LPG ग्राहकों (यानी कुल ग्राहकों का 89.9 प्रतिशत) ने ऑथेंटिकेशन की प्रक्रिया पूरी कर ली है और उन्हें अब कोई और कार्रवाई करने की ज़रूरत नहीं है। उनकी रिफिल बुकिंग बिना किसी रुकावट के जारी रहेगी।
जिन ग्राहकों ने BAA पूरा नहीं किया है, उनके लिए सब्सिडी वाले रिफिल की बुकिंग ऑथेंटिकेशन के बाद ही प्रोसेस की जाएगी।
प्रोसेस को पूरा करने के तीन तरीके
- डिलीवरी के समय, जब डिलीवरी करने वाला व्यक्ति संबंधित ऑयल मार्केटिंग कंपनी (OMC) के मोबाइल ऐप का इस्तेमाल करके ऑथेंटिकेशन कर सकता है।
- डिस्ट्रीब्यूटर के शोरूम पर।
- घर बैठे OMC के मोबाइल ऐप के जरिए।
Indane के ग्राहक IndianOil ONE ऐप, Bharatgas के ग्राहक HelloBPCL और HP Gas के ग्राहक HP PAY ऐप का इस्तेमाल करके खुद से e-KYC पूरा कर सकते हैं। बयान में कहा गया है कि इस प्रोसेस को समझाने वाले वीडियो ट्यूटोरियल भी प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना पोर्टल पर उपलब्ध कराए गए हैं।
BAA के बिना भी LPG ग्राहक सिलेंडर खरीद पाएंगे
सरकार ने साफ किया कि जो ग्राहक बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन नहीं करवाना चाहते या नहीं करवा पा रहे हैं, वे भी LPG ले सकेंगे, लेकिन उन्हें सब्सिडी नहीं मिलेगी।
ऐसे ग्राहकों को OMC के डिजिटल चैनलों - जैसे वेब पोर्टल, मोबाइल ऐप, WhatsApp चैटबॉट या IVRS - के ज़रिए अपनी पसंद बतानी होगी। इसके बाद उन्हें संबंधित OMC के पास उपलब्धता के आधार पर 5 kg या 10 kg साइज़ के सिलेंडर मार्केट प्राइस पर दिए जाएंगे।
BAA पूरा करने की डेडलाइन पहले 30 जून, 2026 तय की गई थी, लेकिन ग्राहकों को ज़्यादा समय देने के लिए इसे कई बार बढ़ाया गया। पहले यह 31 जुलाई, 7 अगस्त, 15 अगस्त, 23 अगस्त, 31 अगस्त, 7 सितंबर और आखिर में 14 सितंबर तक हुई।
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