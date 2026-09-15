LPG Price: श्रीनगर में ₹305 तो लखनऊ में ₹37 ज्यादा! दिल्ली के मुकाबले आपके शहर में क्यों महंगा है LPG सिलेंडर?

बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली: पेट्रोल और डीजल की तरह ही रसोई गैस (LPG) सिलेंडर के दाम भी अब शहर बदलते ही काफी बदल जाते हैं। 15 सितंबर 2026 को सरकारी ऑयल मार्केटिंग कंपनियों (IOCL,BPCL और HPCL) ने LPG सिलेंडर की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया है। लेकिन, अगर आप देश के अलग-अलग शहरों के रेट्स की तुलना करें, तो आपको कीमतों में भारी अंतर देखने को मिलेगा।

बता दें कि जो घरेलू LPG सिलेंडर दिल्ली में ₹942 का मिल रहा है, वहीं लखनऊ में ₹37.50 महंगा है, और लेह में तो यह दिल्ली के मुताबिक ₹237 तक महंगा बिक रहा है। दिल्ली के मुकाबले बाकी शहरों में क्या हैं दाम? इंडियन ऑयल (IOCL) के ताजा रेट्स के मुताबिक, देश की राजधानी दिल्ली में इस समय 14.2 किलो वाले घरेलू LPG सिलेंडर की कीमत ₹942 है, जबकि 19 किलो वाले कमर्शियल सिलेंडर के दाम ₹2747.50 है।

अगर लेह की बात करें तो घरेलू गैस के मामले में यह शहर सबसे महंगा है। यहां घरेलू सिलेंडर 1179 रुपये का है, जो दिल्ली के मुकाबले पूरे ₹237 महंगा है। कमर्शियल सिलेंडर के मामले में भी लेह सबसे आगे है, यहां का रेट ₹3385 है।

वहीं श्रीनगर में घरेलू गैस सिलेंडर 1058 रुपये का है और कमर्शियल गैस (3,053 रुपये) दिल्ली से 305.50 रुपये महंगी है।