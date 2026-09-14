Language
सर्च करे
Home
    फोकस
      विज्ञापन हटाएंसिर्फ खबर पढ़ें

      Colonel Salary: कितनी होती है कर्नल की सैलरी? लाखों की इनकम के साथ मिलती है ये खास सुविधाएं, जानिए पूरी डिटेल

      By Shradha Tulsyan Edited By: Shradha Tulsyan
      Published: Mon, 14 Sep 2026 04:44 PM (IST)

      Indian Army Colonel Salary: भारतीय सेना में कर्नल का पद न केवल रुतबे वाला है, बल्कि इसमें अच्छी बेसिक सैलरी के साथ कई भत्ते और सुविधाएं भी मिलती हैं।

      कितनी होती है कर्नल की सैलरी?

      कितनी होती है कर्नल की सैलरी?

      HighLights

      1. कर्नल का पे लेवल-13, बेसिक सैलरी ₹1,30,600 से शुरू।

      2. बेसिक पे के अलावा ₹15,500 मासिक मिलिट्री सर्विस पे।

      3. महंगाई, फील्ड, ऊंचाई और स्पेशल फोर्स भत्ते भी मिलते हैं।

      बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली: भारतीय सेना में कर्नल का पद सिर्फ रुतबे वाला नहीं, बल्कि जिम्मेदारी और सैलरी के लिहाज से भी काफी अहम होता है। इस रैंक तक पहुंचने वाले अधिकारी को अच्छी बेसिक सैलरी के साथ कई तरह के भत्ते और सुविधाएं मिलती हैं। पोस्टिंग की जगह और ड्यूटी की परिस्थितियों के हिसाब से इनकी कुल कमाई में काफी अंतर हो सकता है।

      आइए जानते हैं भारतीय सेना के एक कर्नल (Indian Army Colonel Salary) को हर महीने कितनी सैलरी मिलती है, कौन-कौन से भत्ते मिलते हैं और सरकार की ओर से क्या सुविधाएं मिलती हैं।

      कर्नल की बेसिक सैलरी कितनी है?

      रिपोर्ट्स के मुताबिक भारतीय सेना में कर्नल का पे लेवल-13 है। इसमें बेसिक पे ₹1,30,600 से शुरू होकर ₹2,15,900 प्रति माह तक जा सकती है। यानी सेवा और वेतन मैट्रिक्स में आगे बढ़ने के साथ बेसिक पे भी बढ़ती जाती है।
      यह ध्यान रखना जरूरी है कि ₹1,30,600 से ₹2,15,900 बेसिक पे की रेंज है, इसे सीधे-सीधे कर्नल की इन-हैंड सैलरी नहीं माना जाना चाहिए। वास्तविक मासिक आय में अलग-अलग भत्ते जुड़ते हैं और कुछ कटौतियां भी होती हैं।

      इसके ऊपर मिलता है मिलिट्री सर्विस पे

      कर्नल जैसे अधिकारियों को बेसिक पे के अलावा Military Services Pay यानी MSP भी मिलता है। उपलब्ध जानकारी के मुताबिक ब्रिगेडियर रैंक तक के अधिकारियों के लिए MSP ₹15,500 प्रति माह है।

      महंगाई भत्ता भी मिलता है

      सेना के अधिकारियों को Dearness Allowance यानी DA भी मिलता है। इसका उद्देश्य महंगाई के असर को कम करना है। DA की दर समय-समय पर सरकार के फैसले के अनुसार बदलती रहती है। इसलिए कर्नल की कुल सैलरी निकालते समय उस समय लागू DA को अलग से जोड़ना होता है

      पोस्टिंग के हिसाब से बदल जाते हैं भत्ते

      कर्नल की कुल कमाई का बड़ा हिस्सा पोस्टिंग की जगह और ड्यूटी की प्रकृति से जुड़ा हो सकता है। उदाहरण के लिए कठिन या फील्ड एरिया में तैनाती होने पर अतिरिक्त भत्ते मिलते हैं। उपलब्ध जानकारी में फील्ड एरिया अलाउंस ₹10,500 से ₹25,000 प्रति माह तक बताया गया है। वहीं परिवहन भत्ता पोस्टिंग की जगह के हिसाब से ₹3,600 से ₹7,200 प्रति माह तक बताया गया है।

      हाई एल्टीट्यूड पोस्टिंग पर ज्यादा फायदा

      अगर किसी अधिकारी की तैनाती ऊंचाई वाले कठिन इलाके में होती है, तो उसे इसके लिए अलग भत्ता मिल सकता है। उपलब्ध जानकारी के अनुसार हाई एल्टीट्यूड अलाउंस ₹1,600 से ₹16,900 प्रति माह तक हो सकता है। सियाचिन और लद्दाख जैसे ऊंचाई वाले इलाकों में तैनाती के दौरान ऐसे भत्ते लागू हो सकते हैं।

      स्पेशल फोर्स में तैनाती पर अलग भत्ता

      अगर अधिकारी सेना की स्पेशल फोर्स यूनिट में तैनात है, तो उसे स्पेशल फोर्सेज अलाउंस ₹25,000 प्रति माह तक मिलने की जानकारी दी गई है। यह सामान्य कर्नल को मिलने वाली फिक्स सैलरी का हिस्सा नहीं है, बल्कि पात्रता और तैनाती पर निर्भर करता है।

      सैलरी के अलावा मिलती हैं कई सुविधाएं

      कर्नल की नौकरी में सिर्फ बैंक खाते में आने वाली सैलरी ही पूरी तस्वीर नहीं है। सेना के अधिकारियों और उनके परिवारों को कई दूसरी सुविधाएं भी मिलती हैं। इनमें कैंटीन की सुविधा, मेडिकल सुविधाएं, बच्चों की शिक्षा से जुड़ी सुविधाएं, आवास/एचआरए और सेवा पूरी होने के बाद नियमों के मुताबिक पेंशन व ग्रेच्युटी जैसी सुविधाएं शामिल हैं।

      तो कुल मिलाकर कितनी कमाई?

      अगर शुरुआती बेसिक पे ₹1,30,600 और ₹15,500 MSP को जोड़ा जाए तो रकम ₹1,46,100 प्रति माह बनती है। इसके बाद DA, HRA, फील्ड एरिया, हाई एल्टीट्यूड, ट्रांसपोर्ट या अन्य पात्र भत्ते जुड़ने पर कुल ग्रॉस सैलरी इससे काफी ज्यादा हो सकती है।

      यह भी पढ़ें: PPF Calculation: 18 की उम्र में ₹40 लाख और 60 की उम्र में ₹5 करोड़! ये सरकारी स्कीम बनाएगी करोड़पति; देखें कैलकुलेशन