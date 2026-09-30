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      1 अक्टूबर से बदल रहे LPG सिलिंडर के ये 5 नियम, तुरंत करें ये काम; वरना कट सकता है गैस कनेक्शन!

      By Ayushi Modi Edited By: Ayushi Modi
      Published: Wed, 30 Sep 2026 12:39 PM (IST)

      LPG Booking Rule Changes: 1 अक्टूबर से एलपीजी सिलिंडर के नियमों में बड़े बदलाव होने जा रहे हैं, जिनमें बायोमेट्रिक ...और पढ़ें

      1 अक्टूबर से बदल रहे LPG सिलिंडर के ये 5 नियम, तुरंत करें ये काम; वरना कट सकता है गैस कनेक्शन!

      1 अक्टूबर से बदल रहे LPG सिलिंडर के ये 5 नियम, तुरंत करें ये काम; वरना कट सकता है गैस कनेक्शन!

      HighLights

      1. सब्सिडी के लिए बायोमेट्रिक आधार ऑथेंटिकेशन अब अनिवार्य।

      2. रिफिल बुकिंग अवधि 45 से घटाकर 25 दिन की गई।

      3. सिलिंडर डिलीवरी के समय ओटीपी बताना होगा जरूरी।

      बिजनेस डेक्स, नई दिल्ली। अगर आपके घर में भी खाना पकाने के लिए एलपीजी सिलिंडर (LPG Cylinder New Rules) का इस्तेमाल किया जाता है, तो आपके लिए एक बहुत जरूरी खबर है। 1 अक्टूबर से एलपीजी सिलिंडर (LPG Booking rules) को लेकर कुछ ऐसे बदलाव हो रहे हैं, जिनके बाद से कुछ लोगों को सिलिंडर (Rule changes from 1 oct) नहीं मिलेगा, साथ ही कुछ लोगों को महंगा मिलेगा। तो आइए जानते हैं कि इस परेशानी से बचने के लिए आपको क्या करना है।

      1. सब्सिडी के लिए बायोमेट्रिक आधार ऑथेंटिकेशन जरूरी

      अगर आपके घर में सब्सिडी वाला घरेलू एलपीजी सिलिंडर (Subsidy LPG Cylinder) लेते हैं, तो अब आपके लिए बायोमेट्रिक आधार ऑथेंटिकेशन कराना जरूरी कर दिया गया है। जिन ग्राहकों ने अभी तक ये प्रक्रिया पूरी नहीं की है, उन्हें अगली सब्सिडी वाली रिफिल बुक करने से पहले इसे पूरा करना होगा। ये काम आप गैस एजेंसी, डिलीवरी बॉय या फिर घर बैठे तेल कंपनी के एप से भी पूरा कर सकते हैं।

      2. बढ़ सकते हैं सिलिंडर के दाम?

      हर महीने की पहली तारीख को तेल कंपनियां गैस सिलिंडर के नए रेट (LPG Cylinder Rate) जारी करती है। ये कीमतें इंटरनेशनल मार्केट में ईंधन की कीमत, गैस आयात करने की लागत और सरकार के टैक्स जैसे कई कारकों पर निर्भर करती हैं। फिलहाल दिल्ली (LPG Rate in Delhi) में कमर्शियल सिलेंडर ₹2747 और घरेलू सिलिंडर ₹942 में मिल रहा है। अब देखना होगा कि कल तेल कंपनियां नए रेट को लेकर क्या बताती हैं।

      3. रिफिल बुकिंग को लेकर बड़ा बदलाव

      सरकार ने घरेलू एलजीपी सिलिंडर की अगली रिफिल बुक करने की अवधि को 45 दिन से घटाकर 25 दिन कर दिया है। ये नया नियम देश के सभी घरेलू ग्राहकों पर लागू होगा। पहले सिर्फ शहरी इलाकों में रह रहे लोगों के लिए 25 दिन वाला नियम लागू था, लेकिन अब शहर, गांव और कस्बे हर जगह 25 दिन वाला रूल लागू होगा।

      4. पीएनजी कनेक्शन वालों पर सख्ती

      सरकार पीएनजी (PNG Connections) को बढ़ावा देने के लिए लगातार कई सारे नियम बना रही है। ऐसे में अब जिन इलाकों में पीएनजी की सुविधा उपलब्ध है तो उन ग्राहकों को एलपीजी छोड़ पीएनजी पर शिफ्ट होना पड़ेगा। सरकार के द्वारा भेजे गए नोटिस के 90 दिन बाद आपका एलपीजी कनेक्शन बंद हो सकता है। इसलिए अगर आपके इलाके में पीएनजी की सुविधा उपलब्ध है तो तुरंत उसका कनेक्शन ले लें।

      5. डिलीवरी के वक्त OTP जरूरी

      अब सिलिंडर की सिर्फ बुकिंग रसीद दिखाना काफी नहीं होगा। सिलिंडर की डिलीवरी को और सुरक्षित बनाने के लिए नए नियम लागू किए गए हैं। बुकिंग के बाद आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी (OTP) भेजा जाएगा, जिसे सिलिंडर लेते समय डिलीवरी एजेंट को बताना जरूरी होगा। इस व्यवस्था का मकसद फर्जी बुकिंग और बिना रजिस्ट्रेशन के हो रही डिलीवरी पर लगाम लगाना है।

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