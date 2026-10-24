ताज-ओबेरॉय को टक्कर देने वाली लेमन ट्री ने राजस्थान में खोला नया होटल, 24 साल पहले इस आइडिया से हुई थी शुरू

बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली। भारत में जो प्रमुख लग्जरी होटल कंपनियां शामिल हैं, उनमें ताज होटल की पैरेंट इंडियन होटल्स कंपनी, ओबेरॉय और आईटीसी के अलावा लेमन ट्री होटल्स शामिल हैं। ये कंपनियां भारत के होटल सेगमेंट में प्रमुख हैं। लेमन ट्री का मुकाबला ताज और ओबेरॉय जैसी होटल चेन्स से होता है। ये कंपनियां नए-नए होटल्स खरीदकर अपना विस्तार भी करती हैं। इसी कड़ी में लेमन ट्री होटल्स ने एक नई प्रॉपर्टी खरीदी है। ये प्रॉपर्टी राजस्थान में हैं।

नए होटल के लिए किया एग्रीमेंट हॉस्पिटैलिटी कंपनी लेमन ट्री होटल्स ने शुक्रवार (23 अक्टूबर) को राजस्थान के भीलवाड़ा में 63 कमरों वाली 'कीज लाइट बाय लेमन ट्री होटल्स' प्रॉपर्टी के लिए एक समझौता किया। इसके साथ ही, राजस्थान में इस ग्रुप के 14 होटल चालू हो जाएंगे और 10 नई प्रॉपर्टी आने वाली हैं।

इस होटल का मैनेजमेंट कार्नेशन होटल्स प्राइवेट लिमिटेड करेगी, जो लेमन ट्री होटल्स की सब्सिडियरी कंपनी है।

क्या है होटल में खास? इस प्रॉपर्टी में 63 कमरे, एक रेस्टोरेंट, बैंक्वेट फैसिलिटीज, मीटिंग और कॉन्फ्रेंस रूम, एक फिटनेस सेंटर और अन्य पब्लिक एरिया होंगे। यह बिजनेस और घूमने-फिरने, दोनों तरह के यात्रियों की जरूरतों को पूरा करेगी। भीलवाड़ा राजस्थान का एक कमर्शियल सेंटर है, जो अपनी टेक्सटाइल इंडस्ट्री और बिजनेस एक्टिविटीज के लिए जाना जाता है।

यह शहर क्षेत्रीय सांस्कृतिक और विरासत स्थलों तक एक्सेस भी प्रोवाइड करता है।

कंपनी के कुल कितने होटल? लेमन ट्री का नया होटल भीलवाड़ा रेलवे स्टेशन से लगभग 1.5 km और उदयपुर के महाराणा प्रताप एयरपोर्ट से करीब 148 km दूर स्थित होगा। लेमन ट्री होटल्स भारत और विदेशों के 80 से ज्यादा शहरों में 130 से अधिक होटल चलाती है, और इसकी 140 से अधिक नई प्रॉपर्टीज आने वाली हैं।

किसने की थी शुरुआत? लेमन ट्री होटल्स की स्थापना 2 सितंबर 2002 को भारत के नई दिल्ली में पतंजलि "पटू" केसवानी ने की थी। मार्केट गैप: 2000 के दशक की शुरुआत में, भारत के लगभग 80% ब्रांडेड होटल 'अपर अपस्केल' (upper upscale) और 'लक्ज़री' सेगमेंट पर केंद्रित थे, जिससे 'मिडस्केल' (midscale) और 'इकोनॉमी' (economy) श्रेणी के यात्रियों के लिए पर्याप्त विकल्प मौजूद नहीं थे। कंपनी ने मई 2004 में अपनी पहली प्रॉपर्टी—गुरुग्राम के उद्योग विहार में 49 कमरों वाला एक होटल—लॉन्च की। पटू केसवानी ने IIT दिल्ली से B.Tech और IIM कोलकाता से MBA किया है। उन्होंने अपनी इसी पृष्ठभूमि का इस्तेमाल करते हुए एक व्यवस्थित, ब्रांडेड मिड-मार्केट हॉस्पिटैलिटी नेटवर्क तैयार किया।