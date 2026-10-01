ये है दुनिया की सबसे महंगी करेंसी, डॉलर भी इसके आगे भरता है पानी; अपने रुपये की हैसियत कितनी?

बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली: अगर आपसे पूछा जाए कि दुनिया की सबसे महंगी (expensive currency) करेंसी कौन-सी है, तो शायद ज्यादातर लोग डॉलर या पाउंड का नाम लेंगे। लेकिन एक्सचेंज रेट के हिसाब से दुनिया की सबसे ज्यादा वैल्यू वाली करेंसी कुवैती दिनार (Kuwaiti Dinar-KWD) है। 2026 में 1 यूनिट कुवैती दिनार की कीमत करीब 310-312 भारतीय रुपये के आसपास है। यानी अगर आपके पास 1,000 रुपये हैं, तो इसकी कीमत लगभग 3.2 कुवैती दिनार के बराबर होगी।

1 कुवैती दिनार की कीमत 300 रुपये से ज्यादा ताजा रेट के मुताबिक 1 यूनिट KWD करीब 310.6 रुपये के बराबर था, जबकि 30 सितंबर को Wise पर यह करीब 311.8 रुपये दर्ज किया गया। विदेशी मुद्रा बाजार में रेट लगातार बदलता रहता है, इसलिए बैंक या मनी एक्सचेंज पर मिलने वाला वास्तविक रेट इससे थोड़ा अलग हो सकता है।

डॉलर के मुकाबले भी कुवैती दिनार की वैल्यू काफी ज्यादा है। हालिया आंकड़ों में 1 KWD करीब 3.23 अमेरिकी डॉलर के बराबर रहा है। इसका मतलब है कि 1 डॉलर खरीदने के लिए करीब 0.31 कुवैती दिनार की जरूरत पड़ती है।

आखिर इतना महंगा क्यों है कुवैती दिनार? कुवैत की करेंसी की ऊंची वैल्यू के पीछे कई आर्थिक कारण हैं। इनमें देश की बड़ी तेल अर्थव्यवस्था, मजबूत विदेशी मुद्रा स्थिति और सरकार की एक्सचेंज रेट नीति महत्वपूर्ण हैं। कुवैत का केंद्रीय बैंक दिनार को प्रमुख कारोबारी साझेदार देशों की मुद्राओं की एक weighted basket से जोड़कर रखता है। इसका मकसद दिनार की सापेक्ष स्थिरता बनाए रखना और आयात से आने वाली महंगाई के असर को सीमित करना है।