22 सितंबर से बढ़ने वाली है आपकी EMI, इस प्राइवेट बैंक ने महंगा किया लोन; जानिए क्या हैं नई दरें

बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली: करूर वैश्य बैंक (Karur Vysya Bank) के ग्राहकों के लिए एक जरूरी खबर है। बैंक ने अपनी उधार देने की दरों (Lending Rates) में बढ़ोतरी का ऐलान किया है। इस फैसले के बाद बैंक से होम लोन, ऑटो लोन या पर्सनल लोन लेना महंगा हो जाएगा और जिन ग्राहकों का लोन पहले से चल रहा है, उनकी ईएमआई (EMI) का बोझ भी बढ़ जाएगा।

क्या हो रहा है बदलाव? बैंक द्वारा जारी की गई ये नई और बढ़ी हुई दरें 22 सितंबर 2026 से लागू हो जाएंगी। बैंक ने सभी अवधि (Tenors) के लिए 'मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड्स बेस्ड लेंडिंग रेट' (MCLR) में 0.05% (5 बेसिस पॉइंट) की बढ़ोतरी की है। बैंक ने सिर्फ MCLR ही नहीं, बल्कि बेस रेट (Base Rate) और बेंचमार्क प्राइम लेंडिंग रेट (BPLR) दोनों में भी 0.20% (20 बेसिस पॉइंट) का बड़ा इजाफा किया है।