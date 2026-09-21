दुनिया के सबसे मूल्यवान बैंक CEO से मिलीं वित्त मंत्री, भारत यात्रा पर जेमी डिमन; जानिए क्या है मकसद?

नई दिल्ली। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (FM Nirmala Sitharaman) ने मुंबई में दुनिया के सबसे मूल्यवान बैंक, जेपी मॉर्गन के सीईओ जेमी डिमन से मुलाकात की। वित्त मंत्रालय ने X प्लेटफॉर्म पर जानकारी दी कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 21 सितंबर को मुंबई में JPMorgan Chase & Co के चेयरमैन और CEO जेमी डिमोन से मुलाकात की। मंत्रालय ने बताया कि यह मुलाकात आज JPMorgan इंडिया इन्वेस्टर कॉन्फ्रेंस के दौरान हुई।

बाज़ार पूंजीकरण या मूल्य के हिसाब से जेपी मॉर्गन चेस, दुनिया का सबसे मूल्यवान बैंक है। इस बैंक के सीईओ जेमी डिमन भारत यात्रा पर है और बड़ी कंपनियों के अधिकारियों से मिलेंगे। वे हाल के वर्षों में लगातार भारत आते रहे हैं, जहाँ जेपी मॉर्गन इन्वेस्टमेंट बैंकिंग और पेमेंट सॉल्यूशंस जैसे क्षेत्रों में अपनी टीमों को मज़बूत कर रहा है।