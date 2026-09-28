8th Pay Commission: शिक्षकों को TET से छूट और सरकारी कर्मचारियों के OPS पर बड़ी खुशखबरी

बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली। जम्मू-कश्मीर में सरकारी कर्मचारियों के लिए एक अहम घटनाक्रम में, आधिकारिक आदेश जारी किए गए हैं। इन आदेशों के तहत, 24 दिसंबर 2009 से पहले विज्ञापित या अधिसूचित पदों पर चुने गए कर्मचारियों को नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) से ओल्ड पेंशन स्कीम (OPS) में जाने की अनुमति दी गई है। यह खास कट-ऑफ तारीख बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह वह समय है जब इस क्षेत्र में NPS को आधिकारिक तौर पर अपनाया गया था, जबकि जम्मू-कश्मीर तब भी अपने खुद के संविधान के तहत काम कर रहा था।

चूंकि जम्मू-कश्मीर 2019 से एक केंद्र शासित प्रदेश (UT) के तौर पर काम कर रहा है, इसलिए इस प्रशासनिक जीत ने दूसरे केंद्र शासित प्रदेशों, खासकर दिल्ली के कर्मचारियों में बहुत उम्मीद जगाई है। अभी, दिल्ली सरकार के कई कर्मचारी, जिन्हें जून 2004 से पहले विज्ञापित पदों के लिए चुना गया था, NPS से OPS में जाने के लिए कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं। ऐसे में जम्मू-कश्मीर का यह फैसला एक मजबूत क्षेत्रीय मिसाल बन गया है।

इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए, जम्मू-कश्मीर विधानसभा ने 24 और 25 सितंबर के बीच एक ऐतिहासिक प्रस्ताव पारित किया। इस प्रस्ताव का मकसद 'रहबर-ए-तालीम' (ReT) स्कीम के तहत नियुक्त शिक्षकों को अनिवार्य 'टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट' (TET) पास करने की शर्त से छूट दिलाना है। हालांकि, जम्मू-कश्मीर के मौजूदा प्रशासनिक ढांचे के कारण, विधानसभा का यह प्रस्ताव तब तक कानूनी रूप से लागू नहीं हो सकता, जब तक इसे उपराज्यपाल से औपचारिक मंजूरी और केंद्रीय गृह मंत्रालय से अंतिम मंजूरी न मिल जाए।