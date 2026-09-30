इस शहर में महंगा हुआ दूध, एक लीटर की कीमत 68 रुपये; 1 अक्टूबर से नई कीमत लागू

बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली। मध्य प्रदेश के इंदौर में दूध की कीमतों में 2 से 3 रुपये प्रति लीटर का इजाफा हुआ है। नई कीमतें 1 अक्टूबर से लागू होंगी। नई कीमतें लागू होने के बाद इंदौर में डेयरी और दुकानों पर दूध 68 रुपये प्रति लीटर (Milk Price Hike) हो जाएगा। दूध की कीमतों में हुई बढ़ोतरी के बाद अब दूध उत्पादक किसानों को ज्यादा भुगतान किया जाएगा। इतना ही नहीं अगर आप दूध की होम डिलीवरी लेते हैं तो आपको हर लीटर के लिए 1 रुपये और अधिक देना होगा।

किसानों को 33 पैसे ज्यादा मिलेगा नए सिस्टम के तहत दूध बनाने वाले किसानों को हर फैट के हिसाब से 33 पैसे ज्यादा पेमेंट किया गया है। दूध की कीमत उसके फैट कंटेंट के आधार पर तय होती है। इसी के हिसाब से 5.5 से 6 फैट वाले दूध के लिए नए रेट तय किए गए हैं।