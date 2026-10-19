India-US व्यापार समझौता 'बेहद करीब', रूसी तेल की खरीद पर भारत का क्लियर स्टैंड! इन मुद्दों पर बनेगी बातचीत

बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली| अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने सोमवार को कहा कि अमेरिका, भारत के साथ एक व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने के ‘बेहद करीब’ है। इसके साथ ही उन्होंने संकेत दिया कि रूसी तेल खरीदने पर ड्यूटी से छूट इस फैसले से जुड़ी हुई है। उज्बेकिस्तान के समरकंद में रूबियो ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि ‘‘हम इस समय भारत के साथ व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने की कोशिश कर रहे हैं। हम ऐसा करने के बेहद करीब हैं।

भारत आ रहे हैं रूबियो मार्को रूबियो जल्द ही भारत की यात्रा पर आने वाले हैं, जहां वह एनर्जी सेक्टर, व्यापार, डिफेंस, महत्वपूर्ण एवं उभरती टेक्नोलॉजी और द्विपक्षीय सहयोग के अन्य प्रमुख सेक्टर्स पर चर्चा करने के लिए मुंबई में विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात करेंगे। रूबियो भारत के रूस से कच्चा तेल खरीदना जारी रखने के कारणों को स्वीकार करते नजर आए।

जियो पॉलिटिक्स जटिल समस्या अमेरिका ने सितंबर में ‘रूस और ईरान प्रतिबंध अधिनियम’ पारित किया था, जिसके बाद यह विषय उनके और भारत के विदेश मंत्री एस. जयशंकर के बीच बातचीत के केंद्र में रहा है। रूबियो ने कहा, ‘‘आप किसी एक मुख्य मुद्दे के कारण दूसरे देशों की अर्थव्यवस्था को भी पटरी से नहीं उतार सकते। इसलिए इन सभी चीजों के बीच संतुलन साधना एक जटिल काम है।’’ उन्होंने कहा कि प्रत्येक देश के सामने जटिल कारकों का एक दायरा होता है जिसे उन्हें ध्यान में रखना पड़ता है, जैसे कि जियो पॉलिटिक्स।