Language
सर्च करे
Home
    फोकस
      विज्ञापन हटाएंसिर्फ खबर पढ़ें

      कौन हैं भारत के सबसे अमीर वकील, जो एक सुनवाई के लिए वसूलते हैं लाखों रुपये फीस; लिस्ट में कौन-कौन?

      By Shradha Tulsyan Edited By: Shradha Tulsyan
      Published: Mon, 28 Sep 2026 12:47 PM (IST)

      India Top 10 Lawyers: यह लेख भारत के शीर्ष वकीलों और उनकी विशेषज्ञताओं पर प्रकाश डालता है, जो विभिन्न कानूनी क्षेत्रों में अपनी महारत के लिए जाने जाते हैं।

      कौन हैं भारत के सबसे अमीर वकील

      कौन हैं भारत के सबसे अमीर वकील

      HighLights

      1. भारत के शीर्ष 10 वकीलों की सूची और उनकी विशेषज्ञता।

      2. इन वकीलों की फीस लाखों में, अनुभव और सफलता पर आधारित।

      3. हरीश साल्वे, फली नरीमन जैसे दिग्गज वकील इस सूची में शामिल।

      बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली: जब भी भारत में किसी प्रोफेशन की बात होती है तो उसमें सबसे टॉप पर नाम आता है वकीलों का। ऐसे में हर किसी में मन में उत्सुकता जागती है ये जानने की कि आखिर भारत में टॉप वकीलों की सूची में किसका नाम आता है? बता दें कि क्रिमिनल लॉ, कॉर्पोरेट विवादों, सिविल मामलों, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ और हाई-प्रोफाइल मुकदमों में इन वकीलों ने अपनी महारत हासिल की है। भारत के इन टॉप वकीलों (lawyers) और सीनियर वकीलों की फीस उनके अनुभव, कोर्ट में मिली सफलता और मुश्किल मामलों को संभालने की काबिलियत के कारण काफी ज्यादा होती है।

      आइए भारत के टॉप 10 वकीलों की लिस्ट पर एक नजर डालते हैं।

      1. हरीश साल्वे (Harish Salve)

      हरीश साल्वे सुप्रीम कोर्ट के जाने-माने कॉर्पोरेट वकील हैं और वे इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ और टैक्सेशन के मामलों में माहिर हैं। भारत के बेहतरीन वकीलों में से एक के तौर पर उनकी पहचान उन्हें मल्टीनेशनल कंपनियों और सरकारी मामलों के लिए पहली पसंद बनाती है। उनकी फीस ₹12 से ₹15 लाख के बीच होती है और कभी-कभी यह ₹25 लाख तक भी पहुंच जाती है, जिससे वे भारत के सबसे ज्यादा फीस लेने वाले वकीलों में से एक बन जाते हैं।

      2. फली एस. नरीमन (Fali S. Nariman)

      भारत के एक दिग्गज सीनियर एडवोकेट, नरीमन सिविल लॉ, संवैधानिक याचिकाओं और आर्बिट्रेशन (मध्यस्थता) के मामलों पर ध्यान केंद्रित करते हैं। ₹10 – ₹15 लाख की फीस लेने वाले नरीमन कोर्ट में अपनी मौजूदगी और रणनीतिक सलाह के लिए बहुत सम्मानित हैं। नरीमन को भारत में एक मशहूर वकील और सिविल व संवैधानिक मामलों के लिए देश के बेहतरीन वकीलों में से एक माना जाता है।

      3. अभिषेक मनु सिंघवी (Abhishek Manu Sighavi)

      सिंघवी टेक्नोलॉजी से जुड़े कानूनों, कॉर्पोरेट विवादों और संवैधानिक मामलों के विशेषज्ञ हैं। वे अपनी फीस के तौर पर ₹6 से ₹12 लाख तक लेते हैं, और कभी-कभी यह रकम ₹15 लाख तक भी पहुंच जाती है। उन्हें भारत के टॉप वकीलों में गिना जाता है और वे उन कंपनियों और राजनीतिक पार्टियों के लिए भारत के बेहतरीन वकील माने जाते हैं, जिन्हें उच्च-स्तरीय कानूनी सलाह की जरूरत होती है।

      4. कपिल सिब्बल (Kapil Sibbal)

      कपिल सिब्बल, जिनके पास दशकों का अनुभव है, न केवल अच्छी समझ वाले राजनेता हैं, बल्कि उन्हें कानून की भी गहरी समझ है। उनकी फीस ₹6 लाख से ₹15 लाख के बीच है। वे लगातार संघवाद और नागरिक अधिकारों से जुड़े मुद्दों पर काम करते रहते हैं। सिब्बल नागरिक स्वतंत्रता, संघीय कानून और मीडिया कानून से जुड़े मामले देखते हैं। वे महत्वपूर्ण जनहित याचिकाएं (PIL) दायर करने के लिए जाने जाते हैं और भारत के जाने-माने शीर्ष वकीलों में से एक हैं।

      5. जे. आर्यमा सुंदरम (J Aryama Sundaram)

      सुंदरम कॉर्पोरेट मुकदमेबाजी, आर्बिट्रेशन और सिविल विवादों के मामलों में माहिर हैं और उनकी फीस ₹4.5 लाख से ₹16.5 लाख के बीच है। उन्हें सुप्रीम कोर्ट के टॉप कॉर्पोरेट वकीलों में गिना जाता है और वे अक्सर बड़े मूल्य वाले कॉर्पोरेट मामलों में शामिल रहते हैं।

      6. पी. चिदंबरम (P. Chidambaram)

      चिदंबरम कॉर्पोरेट लॉ, आर्थिक विवादों और सिविल मुकदमों पर ध्यान केंद्रित करते हैं और इसके लिए ₹5 – ₹15 लाख की फीस लेते हैं। वे भारत के प्रमुख वकीलों में से एक हैं और अक्सर पब्लिक सेक्टर की कंपनियों और बड़े कॉर्पोरेट क्लाइंट्स का प्रतिनिधित्व करते हैं।

      7. के. परासरन (K.Parashan)

      परासरन भारत के एक अनुभवी सीनियर एडवोकेट हैं, जिन्हें संवैधानिक कानून, टैक्स और कॉर्पोरेट एडवाइज़री में महारत हासिल है। ₹10 – ₹12 लाख की फीस लेने वाले परासरन को अक्सर सरकारी सलाह और मध्यस्थता (आर्बिट्रेशन) के मामलों के लिए बुलाया जाता है। उन्हें भारत के बेहतरीन वकीलों में से एक माना जाता है।

      8. मुकुल रोहतगी (Mukul Rohtagi)

      पूर्व अटॉर्नी जनरल और जाने-माने क्रिमिनल लॉयर, रोहतगी ₹6 से ₹12 लाख और कभी-कभी ₹20 लाख तक फीस लेते हैं। कॉर्पोरेट इन्वेस्टिगेशन, क्रिमिनल लॉ और संवैधानिक विवादों के मामलों में उनकी काफी मांग रहती है, जिससे वे सुप्रीम कोर्ट के मशहूर वकीलों में से एक बन गए हैं।

      9. के.के. वेणुगोपाल (K.K Venugopal)

      मौजूदा अटॉर्नी जनरल, वेणुगोपाल भारत के जाने-माने वकील और सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट हैं। ₹7 से ₹15 लाख के बीच फीस लेने वाले वेणुगोपाल संवैधानिक कानून, कॉर्पोरेट सलाह और सरकारी मामलों में प्रतिनिधित्व के विशेषज्ञ हैं, जिससे वे अहम मामलों के लिए एक भरोसेमंद कानूनी सलाहकार बन गए हैं।

      10. मेनका गुरुस्वामी (Menka Goswami)

      मेनका गुरुस्वामी भारत की एक प्रमुख वकील और सुप्रीम कोर्ट की जानी-मानी सीनियर एडवोकेट हैं। उन्हें संवैधानिक कानून, मानवाधिकार और नागरिक स्वतंत्रता के मामलों में महारत हासिल है। मामले की जटिलता और महत्व के आधार पर उनकी फीस प्रति सुनवाई ₹5–10 लाख के बीच हो सकती है।

      यह भी पढ़ें: PF Calculation: अक्टूबर में ज्यादा कटेगा PF? नए नियम के बाद कट-पिटकर कितनी आएगी इन-हैंड सेलरी? समझें हिसाब

       