चावल के प्रोडक्ट्स को विदेशों में बेचकर पैसा छापने की तैयारी! BIRC से पहले राइस इंडस्ट्री का मास्टर प्लान रेडी

बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली| आज के समय में वैल्यू एडिशन किसानों की कमाई का सबसे अच्छा जरिया बनता जा रहा है। भारत का चावल उद्योग कच्चे अनाज के एक्सपोर्ट से आगे बढ़कर चावल से बने नूडल्स, खाद्य तेल, प्रोटीन, खास फूड आयटम्स और इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स के बढ़ते बाजार का फायदा उठाने की कोशिश कर रहा है। एक नए औद्योगिक आकलन (Industrial Assessment) में ऐसे वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स की पहचान की जाएगी जिनसे सबसे बड़े कॉमर्शियल मौके मिल सकते हैं।

चावल से निकलेगा कमाई का रास्ता 23-25 अक्टूबर को नई दिल्ली में होने वाले 'भारत अंतरराष्ट्रीय चावल सम्मेलन (BIRC) 2026' में ‘‘कच्चे चावल से आगे: अगली अरबों डॉलर की कमाई का मौका’’ टाइटल सेशन में इन संभावनाओं पर चर्चा की जाएगी। आयोजकों ने एक बयान में कहा कि यह सेशन IREF-EY के उस एसेसमेंट के साथ खत्म होगा जिसमें ऐसे उत्पादों की पहचान की जाएगी जो बाजार की मांग, मार्जिन, इन्वेस्टमेंट की जरूरत और निर्यात की संभावनाओं का सबसे अच्छा संयोजन पेश करते हैं।

चावल के प्रोडक्ट्स का बढ़ता बाजार 'ग्रैंड व्यू रिसर्च' के अनुसार, यह पहल ऐसे समय में की जा रही है जब चावल से बने कई प्रोडक्ट्स के लिए अंतर्राष्ट्रीय बाजार बढ़ रहा है। ग्लोबल चावल-नूडल बाजार के वर्ष 2024 में 6.4 अरब डॉलर से बढ़कर 2030 तक 11 अरब डॉलर होने का अनुमान है, जबकि चावल भूसी तेल बाजार के साल 2023 के 4.8 अरब डॉलर से बढ़कर 2030 तक 6.3 अरब डॉलर होने का अनुमान है।

भारत के पास चावल भूसी तेल के उत्पादन को बढ़ाने की भी काफी गुंजाइश है। नीति आयोग की 2024 की एक रिपोर्ट में संभावित उत्पादन का अनुमान 19 लाख टन लगाया गया था, जिसमें लगभग 8,50,000 टन की ऐसी क्षमता शामिल है जिसका अभी इस्तेमाल नहीं हुआ है। रिसर्च के अनुसार, ग्लोबल चावल-प्रोटीन बाजार के वर्ष 2023 के 16.85 करोड़ डॉलर से बढ़कर 2030 तक 28.14 करोड़ डॉलर होने का अनुमान है।