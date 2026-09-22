भानजी लवजी घीवाला.. भारत का सबसे पुराना और गोल्ड मेडलिस्ट घी ब्रांड, 130 साल पहले शुरुआत; आज भी मौजूद पुरानी दुकान

नई दिल्ली। भारतीय घरों की रसोई में घी का बड़ा महत्व है, ठीक वैसा ही जैसा तिजोरी सोने का होता है। बिना घी के भारतीय भोजन की कल्पना नहीं की जा सकती है इसलिए इंडियन मार्केट में घी के कई ब्रांड हैं। लेकिन, क्या आप जानते हैं भारत का सबसे पुराना घी ब्रांड कौन-सा है, इसका इतिहास कितना पुराना है? देश के सबसे पुराने घी ब्रांड की शुरुआत 130 साल पहले हुई थी और आज भी यह बिक रहा है।

भानजी लवजी घीवाला (Bhanji Lavji Gheewala)130 से अधिक वर्षों की विरासत वाले इस आइकॉनिक घी ब्रांड से जुड़े कई दिलचस्प पहलू हैं। कब हुई शुरुआत? भानजी लवजी घीवाला की शुरुआत मुंबई में 1896 में हुई। हालांकि, इस ब्रांड की जड़ें गुजरात के पोरबंदर से जुड़ी हुई हैं। यह वह वक्त था जब घी का व्यापार मुख्य रूप से स्थानीय और असंगठित स्तर पर होता था, लेकिन भानजी लवजी ने इसे एक भरोसेमंद ब्रांड की पहचान दी।

मुंबई में आज भी है दुकान भानजी लवजी घीवाला, इस 130 साल पुराने ब्रांड की सबसे बड़ी पहचान मुंबई के कालबादेवी इलाके में स्थित इनकी रिटेल शॉप है। खास बात है कि यह दुकान दादीसेठ अगियारी लेन में आज भी स्थित है। आज के सुपरमार्केट के दौर में भी यह दुकान अपने पुराने स्वरूप में है और ब्रांड की लोकप्रियता को बनाए रखे है।