Telecom Rules 2026: 1 नवंबर से हर अनजान कॉल पर दिखेगा असली नाम, स्पैम कॉल्स से मिलेगा छुटकारा; क्या है नया कॉलिंग नियम?

बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली| क्या आप भी अनजान नंबरों से आने वाली स्पैम और फ्रॉड कॉल्स से परेशान हो चुके हैं? अगर हां, तो आपके लिए एक राहत की खबर है। अब आपको स्पैम-फ्रॉड या फिर किसी कॉलर का नाम जानने के लिए 'ट्रू-कॉलर' (Truecaller) जैसे ऐप्स पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। भारत सरकार ने 1 नवंबर 2026 से मोबाइल यूजर्स के लिए एक नया नियम अनिवार्य कर दिया है, जिसके तहत हर इनकमिंग कॉल पर कॉल करने वाले का असली नाम आपकी स्क्रीन पर अपने आप दिखने लगेगा।

क्या है सरकार का नया आदेश? दूरसंचार विभाग (DoT) ने सभी टेलीकॉम कंपनियों (जैसे- जियो, एयरटेल, वोडोफोन आइडिया) को निर्देश दिया है कि वे अपने 4G और 5G नेटवर्क पर कॉलिंग नेम प्रेजेंटेशन (CNAP) सर्विस को डिफ़ॉल्ट रूप से चालू करें।

इसका सीधा मतलब यह है कि टेलीकॉम कंपनियों को अपने डेटाबेस में दर्ज KYC (नो योर कस्टमर) जानकारी के आधार पर कॉलर का नाम डिस्प्ले करना होगा। हालांकि, 2G, 3G और लैंडलाइन कनेक्शन के लिए इस सिस्टम को बाद में रोलआउट किया जाएगा।

क्या इससे आपकी प्राइवेसी खतरे में पड़ेगी? बिल्कुल नहीं। DoT ने स्पष्ट किया है कि यह सिस्टम सिक्योरिटी-बाय-डिजाइन के आधार पर काम करेगा। कॉल कटने के बाद रिसीवर के फोन में कॉलर का नाम सेव या रिटेन नहीं होगा। इसके अलावा, जिन यूजर्स ने कॉलिंग लाइन आइडेंटिफिकेशन रिस्ट्रिक्शन (CLIR) सुविधा चालू कर रखी है, उन्हें इस सिस्टम से छूट मिलेगी और उनका नाम CNAP में नहीं दिखेगा।

बिजनेस और कंपनियों के लिए क्या हैं नियम? अगर कोई कंपनी या बिजनेस नहीं चाहता कि कॉलर आईडी पर मालिक का नाम दिखे, तो वे अपनी कंपनी का नाम डिस्प्ले करवा सकते हैं। लेकिन इसके लिए उन्हें अपना रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क या GST पोर्टल पर दर्ज ट्रेड नाम के डॉक्यूमेंट ऑपरेटर को देने होंगे।