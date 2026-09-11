₹75000000000000 से ज्यादा, रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचा भारत का 'फॉरेक्स' खजाना; क्या मायने रखता ये ऐतिहासिक आंकड़ा?

नई दिल्ली। भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) द्वारा शुक्रवार को जारी आंकड़ों के अनुसार, 4 सितंबर को समाप्त सप्ताह में भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 44.90 अरब डॉलर बढ़कर रिकॉर्ड 785.71 अरब डॉलर हो गया। यह ताजा वृद्धि भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में 28 अगस्त को समाप्त हुए पिछले सप्ताह में 11.47 अरब डॉलर की वृद्धि के बाद हुई है, जिससे यह रिजर्व बढ़कर 740.80 अरब डॉलर हो गया है।

फॉरेक्स रिज़र्व का सबसे बड़ा हिस्सा, विदेशी मुद्रा संपत्ति (FCA), इस हफ़्ते $47.498 अरब बढ़कर $648.17 अरब हो गया। FCA होल्डिंग्स मार्च के आखिर के मुकाबले $95.886 बिलियन और एक साल पहले के मुकाबले $63.692 बिलियन ज़्यादा थीं। गोल्ड रिजर्व घटा इस हफ़्ते गोल्ड रिज़र्व $2.594 बिलियन घटकर $113.816 बिलियन रह गए। गोल्ड होल्डिंग्स मार्च के आखिर के मुकाबले $1.580 बिलियन कम थीं, लेकिन एक साल पहले के मुकाबले $23.517 बिलियन ज़्यादा थीं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में भारत के विशेष आहरण अधिकार (एसडीआर) इस सप्ताह 40 लाख डॉलर घटकर 18.806 अरब डॉलर रह गए। मार्च के अंत से एसडीआर में 184 लाख डॉलर और पिछले वर्ष की तुलना में 64 लाख डॉलर की वृद्धि हुई है।