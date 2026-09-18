रिकॉर्ड हाई पर पहुंचने के बाद भारत का विदेशी मुद्रा भंडार धड़ाम, 780 अरब डॉलर पर पहुंचा; RBI ने जारी किया डेटा

आईएएनएस, मुंबई। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) द्वारा शुक्रवार को जारी आंकड़ों के अनुसार, 11 सितंबर को समाप्त सप्ताह में भारत का विदेशी मुद्रा भंडार (India Forex Reserve) 780.78 अरब डॉलर पर स्थिर रहा।

इससे पहले 4 सितंबर को समाप्त सप्ताह में विदेशी मुद्रा भंडार रिकॉर्ड 785.71 अरब डॉलर तक पहुंच गया था, जिसमें 44.90 अरब डॉलर की बड़ी बढ़ोतरी दर्ज की गई थी। उससे पहले 28 अगस्त को समाप्त सप्ताह में भंडार 11.47 अरब डॉलर बढ़कर 740.80 अरब डॉलर हो गया था।

भारत के विदेशी मुद्रा भंडार का सबसे बड़ा हिस्सा विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियां (एफसीए) हैं। 4 सितंबर को समाप्त सप्ताह में इनका स्तर 648.17 अरब डॉलर रहा। उस सप्ताह एफसीए में 47.498 अरब डॉलर की वृद्धि दर्ज की गई थी। यह स्तर मार्च के अंत की तुलना में 95.886 अरब डॉलर और एक वर्ष पहले के मुकाबले 63.692 अरब डॉलर अधिक था। 4 सितंबर तक भारत का स्वर्ण भंडार (गोल्ड रिजर्व) 113.816 अरब डॉलर रहा।

हालांकि सप्ताह के दौरान इसमें कुछ उतार-चढ़ाव देखा गया, फिर भी यह एक वर्ष पहले के मुकाबले 23.517 अरब डॉलर अधिक था। हालांकि मार्च के अंत की तुलना में यह 1.580 अरब डॉलर कम रहा। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) के साथ भारत की स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स (एसडीआर) होल्डिंग 4 सितंबर तक 18.806 अरब डॉलर रही। यह मार्च के अंत की तुलना में 184 मिलियन डॉलर और एक वर्ष पहले की तुलना में 64 मिलियन डॉलर अधिक थी। वहीं आईएमएफ के साथ भारत की रिजर्व पोजीशन 4.916 अरब डॉलर रही।

यह मार्च के अंत की तुलना में 108 मिलियन डॉलर और पिछले वर्ष के समान स्तर से 168 मिलियन डॉलर अधिक थी। कुल मिलाकर, 4 सितंबर तक भारत का विदेशी मुद्रा भंडार मार्च के अंत की तुलना में 94.599 अरब डॉलर बढ़ चुका था, जबकि पिछले वर्ष की समान अवधि के मुकाबले इसमें 87.438 अरब डॉलर की वृद्धि दर्ज की गई।