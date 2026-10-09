ना Crown, ना ओनिडा, ना BPL, कानपुर की कंपनी ने बनाया देश का पहला TV; क्या आप जानते हैं नाम?

नई दिल्ली। भारत में टेलीविजन का आगमन 60 के दशक में हुआ और 1982 में रंगीन प्रसारण शुरू हुआ। टीवी के इस इतिहास से आप वाकिफ हैं लेकिन क्या आप यह जानते हैं कि देश में सबसे पहला टीवी कब और किस कंपनी ने बनाया? आपको जानकार हैरानी होगी कि देश में पहले टेलीविजन का निर्माण किसी विदेशी कंपनी ने नहीं बल्कि कानपुर की एक कंपनी ने किया था। दरअसल, भारत में पहली टेलीविज़न का कमर्शियल निर्माण करने का श्रेय मुख्य रूप से जे.के. इलेक्ट्रॉनिक्स (J.K. Electronics) को जाता है, जो कानपुर स्थित एक मशहूर व्यावसायिक समूह रहा है।

आइये आपको बताते हैं भारत के पहले टेलीविजन का निर्माण कब हुआ और जे के इलेक्ट्रॉनिक्स ने कैसे इसे तैयार किया। CEERI की तकनीक, JK को मिला जिम्मा भारत में टीवी बनाने की पहली स्वदेशी तकनीक 1960 के दशक में पिलानी स्थित सरकारी अनुसंधान संस्थान CEERI (Central Electronics Engineering Research Institute) ने डेवलप की थी। इसके बाद सरकार के कहने पर CEERI ने यह तकनीक प्राइवेट कंपनियों के साथ शेयर की।

सरकार ने टीवी के व्यावसायिक उत्पादन के लिए जब सबसे पहले लाइसेंस बांटे तो जे.के. इलेक्ट्रॉनिक्स (कानपुर) और टेलेराड को मिले, लेकिन जे.के. इलेक्ट्रॉनिक्स कमर्शियल तौर पर टीवी बाज़ार में उतारने वाली पहली प्राइवेट कंपनी बनी। CEERI से मिली तकनीक के बाद सिंघानिया ग्रुप की कंपनी J.K. Electronics ने 1969 में 'J.K. TV' के नाम से मार्केट में टीवी उतारा। जे.के. ग्रुप वर्तमान में भारत के सबसे बड़े, पुराने और प्रतिष्ठित औद्योगिक घरानों में से एक है। कानपुर में स्थापित यह समूह आज एक विशाल बहुराष्ट्रीय कॉर्पोरेट समूह बन चुका है।