ये है भारत का सबसे पुराना अगरबत्ती ब्रांड, रविवार पेठ बाजार से हुई 'सुगंधी' की शुरुआत, चाचा-भतीजे की जोड़ी ने दिलाई पहचान

नई दिल्ली। भारत में ऐसे कई ब्रांड्स हैं जो सालों पुराने हैं इनमें चाय, कॉफी, कार और बाइक समेत ऐसे कई नाम हैं, जो भारत के सबसे पहले ब्रांड बनकर उभरे। लेकिन, क्या आप जानते हैं देश का सबसे पहला और पुराना अगरबत्ती ब्रांड कौन-सा है। कैसे चाचा और भतीजे ने मिलकर इस अगरबत्ती ब्रांड की शुरुआत की। आइये आपको बताते हैं इस अगरबत्ती ब्रांड की कहानी...

दामोदरदास भगवानदास सुगंधी ब्रांड यह नाम, भारत के सबसे पुराने अगरबत्ती ब्रांड का है, जिसकी स्थापना पुणे में 1872 में हुई थी। इस ब्रांड को देश का सबसे पुराना अगरबत्ती और धूपबत्ती बनाने वाली पारंपरिक कंपनियों में से एक माना जाता है। 154 साल से पहले दामोदरदास और उनके भतीजे भगवानदास ने मिलकर अगरबत्ती बनाने का काम शुरू किया था। शुरुआत साल 1872 में एक चाचा और उनके गोद लिए हुए भतीजे ने की थी। इसकी शुरुआत औपनिवेशिक भारत के पुणे में 'रविवार पेठ' से हुई थी।

1908 में मिली पहचान ऐसा कहा जाता है कि अगरबत्ती की सुगंध सबसे पहले दक्षिण भारत में ही उत्पन्न हुई थी। बेंगलुरु और मैसूर के बीच का क्षेत्र अगरबत्ती के निर्माण का प्रमुख केंद्र बना रहा। वहीं, दूसरी ओर महाराष्ट्र का पुणे शहर भी धूप और अगरबत्ती के निर्माण का एक प्रमुख केंद्र रहा है। दामोदरदास भगवानदास सुगंधी ने मिलकर ही देश का पहला अगरबत्ती ब्रांड 'सुगंध इंडिया' बनाया।