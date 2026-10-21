सितंबर में कोर सेक्टर की रफ्तार 7.9% रही, 30 महीनों का सबसे ऊंचा स्तर, लोहे और बिजली ने दिया सहारा

बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली। बुधवार को वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय (Ministry of Commerce & Industry) ने देश के प्रमुख 8 सेक्टर जिसे कोर सेक्टर कहा जाता है का डेटा जारी किया है। इस डेटा के अनुसार कोर सितंबर महीने में कोर सेक्टर की ग्रोथ में भारी उछाल देखा गया। रिपोर्ट के अनुसार सितंबर 2026 में भारत के कोर सेक्टर के आउटपुट में 7.9 प्रतिशत का उछाल देखने को मिला। यह पिछले 30 महीने में सबसे ज्यादा है। अगस्त महीने में यह 5.9 फीसदी था। वहीं, पिछले साल सितंबर में प्रमुख सेक्टरों का उत्पादन 3.1 फीसदी था।

सितंबर महीने में कोर सेक्टर में आए इस उछाल के पीछे की मुख्य वजह, लौह अयस्क, कोयला उत्पादन में आई जोरदार तेजी और बिजली उत्पादन तथा रिफाइनरी उत्पादों में दो अंकों (डबल-डिजिट) की वृद्धि का बड़ा योगदान रहा। इसके अलावा, रिफाइनरी उत्पादों, सीमेंट और स्टील के उत्पादन में भी तेजी दिखी। वहीं, उर्वरक, प्राकृतिक गैस और कच्चे तेल में नकारात्मक वृद्धि दर्ज की गई।

लौह अयस्क के उत्पादन में रिकॉर्ड तेजी सितंबर में लौह अयस्क (iron ore) के उत्पादन में साल-दर-साल आधार पर 18.4 प्रतिशत की सबसे अधिक वृद्धि दर्ज की गई। इसके बाद बिजली के उत्पादन में 11.4 प्रतिशत और कोयले के उत्पादन में 10.7 प्रतिशत की वृद्धि हुई।