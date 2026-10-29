हथियारों के ग्लोबल मार्केट में भारत का भौकाल: यूरोप को भाए स्वदेशी गोले-बारूद, $872 मिलियन का हुआ महा-निर्यात

बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली। भारत विश्व की सबसे तेजी से उभरती हुई अर्थव्यवस्था है। यही कारण है कि आज दुनिया के अलग-अलग देशों में भारतीय वस्तुओं और सेवाओं का बोलबाला है। भारत में बने गोला-बारूद यूरोपीय देशों में अपनी मौजूदगी दर्ज करा रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार यूक्रेन-रूस युद्ध शुरू होने के बाद से भारत, यूरोप को गोला-बारूद और अन्य हथियारों के एक बड़े निर्यातक के रूप में उभरा है।

भारत में बने हथियार अब दूसरे देशों की सीमआों पर अपनी ताकत दिखा रहे हैं। ब्लूमबर्ग ने भारत के वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय से प्राप्त 'ट्रेड डेटा मॉनिटर' के आंकड़ों का हवाला देते हुए बताया कि यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद से, भारतीय हथियार निर्माताओं ने यूरोपीय देशों को लगभग 872 मिलियन अमेरिकी डॉलर मूल्य का गोला-बारूद निर्यात किया है। निर्यात किए गए सामनों में आर्टिलरी शेल, मोर्टार शेल, प्रोपेलेंट और विस्फोटक भी शामिल हैं।

यूरोप को हथियार निर्यात करने वाला भारत तीसरा सबसे बड़ा देश भारत के रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह ने ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट का हवाला देते हुए बताया कि 'रीआर्म यूरोप' पहल के तहत, भारत यूरोप को हथियार निर्यात करने वाला तीसरा सबसे बड़ा देश बन गया है। इसका मुख्य कारण गोला-बारूद की भारी मांग है।

फरवरी 2022 से पहले के चार वर्षों में यूरोप को 49.2 मिलियन अमेरिकी डॉलर के हथियारों का निर्यात किया गया था। इस हिसाब से इसमें 1600 फीसदी का इजाफा हुआ है। आयात और निर्यात आंकड़ों से पता चलता है कि भारत चार वर्षों में यूरोप में गोले, मोर्टार, प्रणोदक और विस्फोटकों के दूसरे सबसे बड़े आपूर्तिकर्ता के रूप में स्थान पर है, जो पिछले चार वर्षों में 28 वें स्थान से ऊपर है।