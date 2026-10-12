RBI के बड़े कदमों से भारतीय रुपया डॉलर के मुकाबले हुआ मजबूत, आया तेज उछाल

बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली| बड़े दिनों बाद सोमवार को अमेरिकी डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपया लगभग 1 रुपये मजबूत हुआ। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) ने मुद्रा पर दबाव डालने वाले दो बड़े कारणों को रोकने के लिए कदम उठाए। इसमें पहला कदम तेल कंपनियों की स्पॉट मार्केट में डॉलर की मांग और दूसरा रुपये के और कमजोर होने की उम्मीद में कॉर्पोरेट की तरफ से की जाने वाली हेजिंग बेट्स रही।

रुपया डॉलर के मुकाबले 95.76 पर खुला, जो शुक्रवार के 96.73 के क्लोजिंग रेट से 97 पैसे ज्यादा था। एशियाई करेंसी में इसका परफॉर्मेंस सबसे अच्छा रहा, जबकि बाकी ज्यादातर करेंसी एक सीमित दायरे में ही कारोबार कर रही थीं।

यह तेजी वीकेंड पर घोषित RBI के उठाए गए चार कदम के बाद आई। इन उपायों में तीन सरकारी तेल कंपनियों के लिए डॉलर सप्लाई की खास सुविधा, विदेशी मुद्रा डेरिवेटिव्स पर सख्त पाबंदियां, कुछ करेंसी कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए 20% कैश रिजर्व की जरूरत और बैंकों के लिए रोजाना कैश रिजर्व की सख्त जरूरतें शामिल थीं।

हालांकि इन उपायों से रुपये को पॉलिसी के स्तर पर तुरंत राहत मिली है, लेकिन इस साल अब तक यह करेंसी 6.6% कमजोर हुई है। वहीं, कच्चे तेल की कीमतें, FII का बाहर जाना और कमजोर कैपिटल फ्लो अभी भी रुपये पर दबाव बनाए हुए हैं।

आज किस वजह से रुपये में आई तेजी 1. विदेशी मुद्रा डेरिवेटिव के लिए कड़े नियम RBI ने रुपये से जुड़े विदेशी मुद्रा डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स को रद्द करने के बाद दोबारा बुक करने पर रोक लगा दी है, ताकि हेजिंग की आड़ में ऐसे लेन-देन का इस्तेमाल सट्टेबाजी के लिए न किया जा सके।

इसने बिना किसी अंडरलाइंग एक्सपोज़र के ओवर-द-काउंटर विदेशी मुद्रा डेरिवेटिव लेन-देन करने की सीमा को भी $100 मिलियन से घटाकर $5 मिलियन कर दिया है। कंपनियों को यह भी सर्टिफाई करना होगा कि उसी एक्सपोजर को किसी दूसरे बैंक के जरिए हेज नहीं किया गया है। अगर उन्होंने कई बैंकों का इस्तेमाल किया है, तो उन्हें हेज की गई रकम का खुलासा करना होगा, जिससे सिंथेटिक ओवर-हेजिंग की गुंजाइश कम हो जाएगी।

2. सरकारी तेल कंपनियों के लिए खास डॉलर सुविधा आज से, RBI तय बैंकों के जरिए IOCL, BPCL और HPCL की रोजाना की डॉलर की पूरी ज़रूरत को पूरा करेगा। इससे इंटरबैंक स्पॉट मार्केट में उनकी मांग कम हो जाएगी।

नोमुरा का अनुमान है कि अप्रैल से अगस्त के बीच भारत का मासिक तेल आयात बिल औसतन $16.4 बिलियन था, जिसमें इन तीन सरकारी तेल कंपनियों का हिस्सा लगभग 55% था। इसलिए, यह खास सुविधा देश की सबसे बड़ी आयात श्रेणियों में से एक से पैदा होने वाली डॉलर की मांग के एक बड़े हिस्से को कवर करती है।

इस कदम से स्पॉट मार्केट में मांग और आपूर्ति का संतुलन तुरंत बेहतर होता है और इस जोखिम को कम करता है कि तेल से जुड़ी बड़ी डॉलर खरीद से दिन के दौरान रुपये की कमजोरी और बढ़ सकती है।

3. 20% विदेशी मुद्रा जोखिम रिजर्व नए विदेशी मुद्रा जोखिम रिज़र्व के तहत, अधिकृत डीलरों को RBI के पास $2 मिलियन से ज्यादा के हर रुपये-लिंक्ड विदेशी मुद्रा डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट के रुपये मूल्य के 20% के बराबर कैश रिजर्व बनाए रखना होगा।

कॉन्ट्रैक्ट की अवधि खत्म होने तक यह रिजर्व रोजाना बनाए रखना होगा। $10 मिलियन के हेज पर, जिसकी कीमत डॉलर की 100 की दर पर लगभग ₹100 करोड़ होगी, बैंकों को ₹20 करोड़ अलग रखने होंगे। इससे करेंसी पोजीशन की फंडिंग लागत बढ़ जाती है और रुपये के खिलाफ जरूरत से ज्यादा हेजिंग या सट्टेबाजी को हतोत्साहित किया जा सकता है।

4. रोजाना CRR बनाए रखने के कड़े नियम 16 अक्टूबर से शुरू होने वाले पखवाड़े (दो हफ़्ते के समय) से, बैंकों को अपनी तय कैश रिज़र्व की ज़रूरत (CRR) का कम से कम 99% हिस्सा हर दिन बनाए रखना होगा, जबकि पहले यह 90% था।