मक्के की इंडस्ट्रियल मांग बढ़ने से मुश्किल में पोल्ट्री सेक्टर, ₹110 प्रति किलो चिकन का बेस प्राइस तय करने की मांग की

बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली| पोल्ट्री सेक्टर बढ़ती फीड लागत और चिकन की कमजोर कीमतों से परेशान है। El Niño के असर और बाजार में मांग कम होने के कारण चिकन के दामों में भारी गिरावट आई है। इससे निपटने के लिए पोल्ट्री उद्योग ने सरकार से गैर-GMO मक्का का ड्यूटी फ्री आयात करने और FCI के ऐसे खाद्यान्न, जो इंसानों के खाने योग्य नहीं हैं, उन्हें पोल्ट्री फीड में इस्तेमाल करने की अनुमति देने की मांग की है।

इसके अलावा, सभी जोन के ब्रीडर्स ने बाजार में कीमतों को स्थिर रखने के लिए लाइव चिकन का बेस प्राइस ₹110 प्रति किलो तय करने पर सहमति जताई है। सोमवार को हुई बैठक में All India Poultry Breeders Association (AIPBA), Pan India Breeders Association (PIBCC), TPBA सहित कई पोल्ट्री एसोसिएशन के पदाधिकारी और पोल्ट्री कंपनियों के प्रमुख शामिल हुए। बैठक में El Niño, बढ़ती फीड लागत और चिकन की गिरती कीमतों पर चर्चा हुई।

कीमतों में गिरावट को बताया मौसमी पोल्ट्री इंडस्ट्री के नेताओं ने कहा कि चिकन की कीमतों में हालिया गिरावट मुख्य रूप से मौसमी है। त्योहारों के दौरान चिकन की खपत कम होने से कीमतों पर असर पड़ा है। उन्होंने कहा कि घबराने की जरूरत नहीं है और आने वाले हफ्तों में कीमतों में सुधार हो सकता है। Venkateshwara Hatcheries Private Limited के जनरल मैनेजर केजी आनंद ने BusinessLine को बताया कि चिकन की कीमतों में गिरावट मौसमी कारणों से हुई है और अगले कुछ हफ्तों में इसमें सुधार होने की उम्मीद है।