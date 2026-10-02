GST कलेक्शन और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ने भरी सरकार की झोली, ग्रामीण क्षेत्रों में धीमी पड़ी इकॉनमी की रफ्तार!

बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली| फाइनेंशियल ईयर 2026-27 की दूसरी तिमाही के आखिरी महीने सितंबर में भारतीय अर्थव्यवस्था के कई प्रमुख इंडेक्स ने मजबूती दिखाई है। GST कलेक्शन, मैन्युफैक्चरिंग और डिजिटल भुगतान में अच्छी बढ़ोतरी दर्ज की गई, जबकि ऑटोमोबाइल सेक्टर के आंकड़ों ने शहरी और ग्रामीण मांग के बीच बढ़ते अंतर की ओर इशारा किया है। इससे संकेत मिलता है कि अर्थव्यवस्था की रफ्तार बनी हुई है, लेकिन सभी क्षेत्रों में समान रूप से सुधार नहीं हो रहा है।

कहां से कितना हुआ GST कलेक्शन? सितंबर में ग्रॉस GST कलेक्शन 14.7 फीसदी बढ़कर ₹2.04 लाख करोड़ पर पहुंच गया। यह लगातार तीसरा महीना है जब GST कलेक्शन ₹2 लाख करोड़ के लेवल से ऊपर रहा है। पिछले साल इस महीने में यह आंकड़ा ₹1.77 लाख करोड़ था। घरेलू लेनदेन से मिलने वाले GST के रेवेन्यू में 10.1 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई और ये ₹1.38 लाख करोड़ रहा, जबकि इंपोर्ट से मिलने वाला GST 25.9 प्रतिशत बढ़कर ₹65,525 करोड़ तक पहुंच गया। एक्सपर्ट्स के मुताबिक त्योहारी सीजन की तैयारियों और बेहतर टैक्स कंप्लायंस का असर कलेक्शन में साफ दिखाई दे रहा है।

मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में तेज बढ़ोतरी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की बात करें तो सितंबर के दौरान जबरदस्त सुधार दर्ज किया गया। HSBC इंडिया मैन्युफैक्चरिंग परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स (PMI) अगस्त के 52.8 से बढ़कर सितंबर में 55.1 पर पहुंच गया, जो पिछले सात महीनों का सबसे मजबूत स्तर है। इलेक्ट्रॉनिक्स, खाद्य उत्पाद, दवा और कपड़ा क्षेत्रों से मांग बढ़ने के कारण नए ऑर्डर फरवरी के बाद सबसे तेज गति से बढ़े। प्रोडक्शन में चार महीनों की सबसे तेज बढ़ोतरी दर्ज की गई। हालांकि पूरे जुलाई-सितंबर तिमाही का औसत PMI 53.8 रहा, जो 2021 के बाद का सबसे कमजोर तिमाही औसत है।