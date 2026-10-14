रिटेल महंगाई के बाद अब थोक महंगाई ने भी दिया झटका, सितंबर में WPI बढ़कर हुई 11.39%

आईएएनएस, नई दिल्ली। देश में थोक महंगाई सितंबर 2026 में और बढ़ गई है। बुधवार को वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार, थोक मूल्य सूचकांक (WPI) आधारित मुद्रास्फीति सितंबर 2026 में बढ़कर 11.39 प्रतिशत हो गई, जो अगस्त 2026 में 9.92 प्रतिशत थी। यह लगातार बढ़ती लागत और कच्चे माल की कीमतों के दबाव को दर्शाता है। इससे पहले 12 अक्टूबर को जारी हुए रिटेल महंगाई के आंकड़ों में भी इजाफा दिखा। सितंबर में खुदरा महंगाई

आधिकारिक बयान में कहा गया है कि यह लगातार दूसरा महीना है जब थोक महंगाई में तेज बढ़ोतरी दर्ज की गई है। सितंबर में सभी वस्तुओं का संयुक्त थोक मूल्य सूचकांक बढ़कर 112.5 पर पहुंच गया, जो अगस्त में 110.8 था।

इन क्षेत्रों में बढ़ी महंगाई आंकड़ों के मुताबिक, महंगाई का दबाव केवल एक क्षेत्र तक सीमित नहीं रहा, बल्कि प्राथमिक वस्तुओं, ईंधन और ऊर्जा तथा विनिर्माण क्षेत्र तीनों में कीमतों में वृद्धि देखने को मिली। सितंबर में प्राथमिक वस्तुओं की मुद्रास्फीति 8.67 प्रतिशत, ईंधन एवं ऊर्जा क्षेत्र की 25.85 प्रतिशत और विनिर्मित उत्पादों की 9.76 प्रतिशत दर्ज की गई।

अगस्त में ये दरें क्रमशः 7.76 प्रतिशत, 22.93 प्रतिशत और 8.37 प्रतिशत थीं। इससे स्पष्ट है कि लागत का दबाव उत्पादन शृंखला के विभिन्न स्तरों पर मौजूद है। प्राथमिक वस्तुओं का सूचकांक 120.3, ईंधन एवं ऊर्जा का 110.5 और विनिर्मित उत्पादों का 110.2 दर्ज किया गया, जो अगस्त के मुकाबले अधिक है।

आंकड़ों के अनुसार, खनिज तेल, खाद्य पदार्थ, कच्चा पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस, कोयला एवं लिग्नाइट, बेसिक मेटल्स, रसायन, वस्त्र, रबर एवं प्लास्टिक उत्पाद तथा विद्युत उपकरणों की कीमतों में बढ़ोतरी थोक महंगाई को ऊपर ले जाने वाले प्रमुख कारक रहे।

खाद्य महंगाई को लेकर चिंता विशेष चिंता की बात खाद्य महंगाई को लेकर भी रही। डब्ल्यूपीआई फूड इंडेक्स, जिसमें प्राथमिक खाद्य वस्तुएं और निर्मित खाद्य उत्पाद दोनों शामिल हैं, सितंबर में 8.66 प्रतिशत की वार्षिक दर से बढ़ा, जबकि अगस्त में यह 7.05 प्रतिशत था। इसका संकेत है कि खाद्य आपूर्ति शृंखला में भी लागत का दबाव बना हुआ है, जिसका असर आगे चलकर खुदरा महंगाई पर भी दिखाई दे सकता है।

वहीं, आउटपुट प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स (पीपीआई) भी सितंबर में बढ़कर 112.5 पर पहुंच गया, जो अगस्त में 110.8 था। कृषि, वानिकी एवं मत्स्य पालन, खनन और विनिर्माण क्षेत्रों में उत्पादक मूल्य बढ़े हैं, जबकि बिजली क्षेत्र का सूचकांक अपेक्षाकृत कम रहा। दूसरी ओर, विनिर्माण क्षेत्र के लिए जारी प्रायोगिक इनपुट प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स (आईपीपीआई) सितंबर में 106.1 दर्ज किया गया, जो उद्योगों पर कच्चे माल और इनपुट लागत के दबाव को दर्शाता है।