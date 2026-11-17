बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली| एग्रीकल्चर सेक्टर की वजह से भारत की अंतरराष्ट्रीय बाजार में विशेष पहचान है। इस सीजन में कृषि क्षेत्र में समस्याएं देखने को मिली है। रेटिंग एजेंसी इक्रा ने मंगलवार को कहा कि बाहरी चुनौतियों और कमजोर मानसून के बीच चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही (जुलाई-सितंबर 2026) में भारत की विकास दर 7.5 प्रतिशत रह सकती है। यह पांच तिमाहियों में सबसे निचला स्तर होगा। पहली तिमाही (अप्रैल-जून 2026) में विकास दर 7.8 प्रतिशत और पिछले वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही (जुलाई-सितंबर 2025) में 8.2 प्रतिशत रही थी।

दूसरी तिमाही में मामूली बढ़ोतरी का अनुमान इक्रा के अनुसार, दूसरी तिमाही में वृद्धि दर में मामूली नरमी आएगी लेकिन यह बहुत ज्यादा नहीं होगी। कृषि, उद्योग और सर्विस सेक्टर के चलते यह नरमी आएगी। एजेंसी के अनुसार, दूसरी तिमाही में कृषि क्षेत्र की वृद्धि दर 0.2 प्रतिशत रहने का अनुमान है, जो पहली तिमाही में 3.6 प्रतिशत थी। औद्योगिक क्षेत्र की वृद्धि 7.7 प्रतिशत से घटकर 7.2 प्रतिशत और सेवा क्षेत्र की वृद्धि 10 प्रतिशत से घटकर 9.1 प्रतिशत रह सकती है। इक्रा का यह 7.5 प्रतिशत का अनुमान मौद्रिक नीति समिति के 7.2 प्रतिशत से अधिक है।